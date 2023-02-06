Фінансові новини
- |
- 06.02.23
- |
- 16:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Естонія заборонила ввозити бензин у каністрах з Росії
11:50 06.02.2023 |
Естонія заборонить водіям ввозити на територію країни бензин у каністрах з Росії з 6 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Естонії.
З понеділка, 6 лютого, до країн Євросоюзу буде заборонено закупівлю та ввезення російських нафтопродуктів.
Як уточнила представник естонського департаменту Пірет Тінкус, слова якої цитуються в повідомленні, паливо, яке використовується для механічних засобів, також підпадає під санкції ЄС.
За її словами, резидентам Євросоюзу буде дозволено купувати бензин у Росії лише в тому обсязі, який дозволить їм завершити поїздку та повернутися на територію ЄС.
Як пояснила Тінкус, це означає, що пасажир має право ввозити до Євросоюзу паливо, яке знаходиться в стандартному автомобільному баку і призначене для використання в ньому ж.
Аналогічна заборона діятиме при в'їзді з РФ до Латвії, Литви та Фінляндії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Я відмовився б». Резніков заявив, що не отримував пропозицій очолити Мінстратегпром
|Арахамія заявив, що Міноборони замість Резнікова очолить Буданов
|Україна ввела санкції проти атомної галузі Росії
|США дали Україні далекобійні ракети. Що про них відомо і як допоможуть у війні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Швейцарські депутати відвідали Тайвань: хочуть тісніших відносин
|Уряд Норвегії хоче виділити на допомогу Україні понад 6 млрд євро протягом 5 років
|В Туреччині стався ще один дуже потужний землетрус
|Естонія заборонила ввозити бензин у каністрах з Росії
|Обмеження цін на нафту коштувало Росії у січні $8 мільярдів
|Уминулому році у найбільших містах світу спостерігалося стрімке зростання вартості життя
Бізнес
|Amazon обігнав Apple. Рейтинг найдорожчих брендів у світі
|Джастін Бібер продав права на свої пісні за $200 млн
|Американці купили український сервіс для геймерів за $100 мільйонів, – ЗМІ
|Середня зарплата українських тестувальників за останні пів року не змінилася і становить $2000
|Amazon планує інвестувати 35 мільярдів доларів в розвиток хмарних сервісів
|Після приходу Маска близько 80% співробітників покинули Twitter – CNBC
|Більше двох чарок - не наливати: Канада кардинально змінює рекомендації щодо алкоголю