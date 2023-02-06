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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Обмеження цін на нафту коштувало Росії у січні $8 мільярдів
10:39 06.02.2023 |
Росія у січні могла втратити близько 30% своїх нафтогазових прибутків або близько $8 млрд внаслідок запровадження західними країнами обмеження цін на російську нафту.
Про це заявив очільник Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Біроль, передає Reuters.
На його думку, обмеження цін на російську нафту на рівні $60 за барель досягло своїх цілей як задля стабілізації нафтових ринків, так і зменшення доходів Росії від експорту нафти і газу.
Доходи Росії, ймовірно, впали майже на 30% у січні, або приблизно на $8 млрд, порівняно з минулим роком.
Як повідомлялося, Європейський Союз спільно з країнами "Великої сімки" з 5 лютого ухвалили додаткові обмеження цін на російські нафтопродукти, зокрема дизельне паливо та мазут.
Зокрема, встановлено два обмеження цін: на російські нафтопродукти з високим рівнем доданої вартості (наприклад, бензин, гас та дизельне паливо) у розмірі $100 за барель та на нафтопродукти з низьким ступенем переробки (мазут) - на рівні $45 за барель.
Нагадаємо, після досягнення домовленості між 27 державами-членами Євросоюзу "Велика сімка" (G7), а також Австралія з 5 грудня запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні $60 за барель.
Санкції ЄС передбачають заборону на імпорт, купівлю та транспортування російської нафти країн ЄС і третіх країн з 5 грудня. Дія цієї заборони не поширюватиметься на надання професійної допомоги, посередницьких послуг, фінансування та фінансової допомоги для транспортування, торгівлі російською нафтою, що продається нижче встановленої граничної ціни.
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