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АНАЛІТИКА

Уминулому році у найбільших містах світу спостерігалося стрімке зростання вартості життя

 

За даними рейтингу Worldwide Cost of Living 2022, у минулому році у найбільших містах світу спостерігалося стрімке зростання вартості життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження Economist Intelligence.

Дослідження порівнює вартість товарів і послуг у 173 містах світу. У середньому в містах, охоплених дослідженням, за рік ціни зросли на 8,1%.

Рейтинг найдорожчих міст світу 2022 року виглядає таким чином:

* Нью-Йорк, США;
* Сингапур;
* Тель-Авів, Ізраїль;
* Гонконг, Китай;
*Лос-Анджелес, США;
* Цюріх, Швейцарія;
* Женева, Швейцарія;
* Сан-Франциско, США;
* Париж, Франція;
* Копенгаген, Данія.

Крім того, рейтинг аналізує зміни, що відбулися в інших країнах.

Як свідчать дані звіту, досить високим був рівень інфляції в США, а найвищий - у Туреччині: ціни в Стамбулі за рік зросли на 86%. Проте більшість європейських міст знизили свої позиції в рейтингу найдорожчих - енергетична криза і послаблення економіки знизили вартість євро та інших місцевих валют.

Помірні ціни на проживання залишаються у Молдові, Румунії та Чехії. В середньому місячне перебування сім'ї в цих країнах обійдеться приблизно у 1500 євро.

Найдешевша тепла країна - Туреччина. Вартість проживання тут різна залежно від регіону, але якщо жити за межами столиці і подалі від популярних туристичних місць, то можна вкластися навіть у 500 євро на місяць.

Тим, хто хоче жити в Італії чи Іспанії, варто розраховувати на суму в 1500 євро на місяць, тоді як проживання на Кіпрі обійдеться дорожче - від 1700 євро на місяць. А от місяць проживання в Португалії обійдеться від 2000 євро.

Від 2000 до 3000 євро коштуватиме місячне перебування в таких країнах, як Франція, Німеччина та Австрія. Ці провідні європейські країни мають один з найвищих рівнів життя, а столиця Австрії загальновизнана найкомфортнішим містом для проживання.

Місяць життя у Швейцарії буде найдорожчим серед країн Центральної Європи - необхідна сума може перевищувати 3000 євро.

Якщо жити в північній частині Європи, то найдорожча країна Норвегія. Тут, як і в Швейцарії, потрібно мати мінімум 3000 євро на місяць на проживання. А от в таких країнах, як Данія, Швеція, Нідерланди та Фінляндія, можна розраховувати в середньому на 2500 євро на місяць.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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