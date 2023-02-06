Італія повідомила про глобальну хакерську атаку

Тисячі комп'ютерних серверів по всьому світу стали ціллю хакерської атаки програм-вимагачів, повідомило в неділю, 5 лютого, Національне агентство з кібербезпеки Італії (ACN), пише Reuters.

За словами директора ACN Роберто Бальдоні, атака мала величезний масштаб і була спрямована на використання вразливості програмного забезпечення. Окрім Італії, постраждали сервери і в інших європейських країнах, зокрема Франції та Фінляндії, а також у США і Канаді.

Хакери, ймовірно, вразили десятки італійських організацій, численні структури отримали попередження про необхідність вжити заходів, щоб уникнути блокування доступу до своїх систем.

В Агентстві з кібербезпеки та захисту інфраструктури США (CISA) заявили, що наразі оцінюють масштаби пригоди. "CISA співпрацює з нашими партнерами з державного та приватного секторів, щоб оцінити наслідки зареєстрованих інцидентів і надати допомогу, якщо це необхідно", - заявили в агентстві.