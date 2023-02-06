Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Італія повідомила про глобальну хакерську атаку

 

Тисячі комп'ютерних серверів по всьому світу стали ціллю хакерської атаки програм-вимагачів, повідомило в неділю, 5 лютого, Національне агентство з кібербезпеки Італії (ACN), пише Reuters.

За словами директора ACN Роберто Бальдоні, атака мала величезний масштаб і була спрямована на використання вразливості програмного забезпечення. Окрім Італії, постраждали сервери і в інших європейських країнах, зокрема Франції та Фінляндії, а також у США і Канаді.

Хакери, ймовірно, вразили десятки італійських організацій, численні структури отримали попередження про необхідність вжити заходів, щоб уникнути блокування доступу до своїх систем.

В Агентстві з кібербезпеки та захисту інфраструктури США (CISA) заявили, що наразі оцінюють масштаби пригоди. "CISA співпрацює з нашими партнерами з державного та приватного секторів, щоб оцінити наслідки зареєстрованих інцидентів і надати допомогу, якщо це необхідно", - заявили в агентстві.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,4045
  0,5814
 1,45

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6343  0,09 0,22 40,3703  0,02 0,04
EUR 42,3793  0,32 0,75 43,5173  0,23 0,52

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес