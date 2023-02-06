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Канада запровадила санкції проти російських пропагандистів, Боярського і Баскова
08:36 06.02.2023 |
Канада запровадила санкції проти 38 фізичних і 16 юридичних осіб РФ, які причетні до поширення російської дезінформації та пропаганди.
Про це йдеться в заяві на сайті уряду, пише "Європейська правда".
"Війна президента Владіміра Путіна в Україні ґрунтується на брехні та обмані. Російські операції з дезінформації залучили знаменитостей і так звані новинні організації, щоб вони повторювали тези Кремля і намагалися виправдати звірства, які відбуваються на території України", - йдеться в заяві.
До списку санкцій внесено державну медіакомпанію МІА "Росія сегодня", що об'єднує російськомовні інформаційні ресурси РІА Новини, ПРАЙМ, ІноЗМІ, ТОК, КОТ, Baltnews, Ukraina.ru, Соціальний навігатор і Arctic.ru.
Також у списку United World International і Фонд боротьби з репресіями, суб'єкти дезінформації, тісно пов'язані з Євгенієм Пригожиним, засновником і власником ПВК "Вагнер".
Під санкції Канади потрапили журналіст "Коммерсанта" Андрєй Колесников, колишній ведучий програми "Вєсті в суботу" Сергій Брильов, депутат Держдуми, голова комітету з інформаційної політики, інформаційних технологій та зв'язку Олександр Хінштейн.
Крім того, у списку актори Міхаіл Боярський, Марат Башаров, Дмітрій Дюжев, Міхаїл Галустян, Максим Аверін; співаки Ніколай Басков, Діма Білан, Ніколай Расторгуєв, Олег Газманов, Поліна Гагаріна, Олександр Буйнов; співачки Ірина Аллегрова, Надєжда Бабкіна, Вікторія Дайнеко, телеведуча Дана Борисова.
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