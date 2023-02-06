Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Канада запровадила санкції проти російських пропагандистів, Боярського і Баскова

 

Канада запровадила санкції проти 38 фізичних і 16 юридичних осіб РФ, які причетні до поширення російської дезінформації та пропаганди.

Про це йдеться в заяві на сайті уряду, пише "Європейська правда".

"Війна президента Владіміра Путіна в Україні ґрунтується на брехні та обмані. Російські операції з дезінформації залучили знаменитостей і так звані новинні організації, щоб вони повторювали тези Кремля і намагалися виправдати звірства, які відбуваються на території України", - йдеться в заяві.

До списку санкцій внесено державну медіакомпанію МІА "Росія сегодня", що об'єднує російськомовні інформаційні ресурси РІА Новини, ПРАЙМ, ІноЗМІ, ТОК, КОТ, Baltnews, Ukraina.ru, Соціальний навігатор і Arctic.ru.

Також у списку United World International і Фонд боротьби з репресіями, суб'єкти дезінформації, тісно пов'язані з Євгенієм Пригожиним, засновником і власником ПВК "Вагнер".

Під санкції Канади потрапили журналіст "Коммерсанта" Андрєй Колесников, колишній ведучий програми "Вєсті в суботу" Сергій Брильов, депутат Держдуми, голова комітету з інформаційної політики, інформаційних технологій та зв'язку Олександр Хінштейн.

Крім того, у списку актори Міхаіл Боярський, Марат Башаров, Дмітрій Дюжев, Міхаїл Галустян, Максим Аверін; співаки Ніколай Басков, Діма Білан, Ніколай Расторгуєв, Олег Газманов, Поліна Гагаріна, Олександр Буйнов; співачки Ірина Аллегрова, Надєжда Бабкіна, Вікторія Дайнеко, телеведуча Дана Борисова.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,4045
  0,5814
 1,45

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6343  0,09 0,22 40,3703  0,02 0,04
EUR 42,3793  0,32 0,75 43,5173  0,23 0,52

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес