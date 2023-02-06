Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Пекін протестує через збитий американцями аеростат

 

Пекін засудив рішення Пентагону збити об'єкт, який у Вашингтоні назвали китайським "зондом-розвідником", над територіальними водами Сполучених Штатів в Атлантичному океані. Це випливає із заяви МЗС Китаю, оприлюдненої в неділю, 5 лютого. У КНР звинуватили США в "явній надмірній реакції та серйозному порушенні міжнародної практики". "Китай висловлює масштабне невдоволення і протест проти застосування сили Сполученими Штатами для атаки" на об'єкт, який у Пекіні описали як "безпілотний цивільний літальний апарат".

МЗС КНР залишає за собою право "на подальші необхідні дії у відповідь", зазначили у відомстві.

Пентагон: Законна дія на неприйнятне порушення Китаєм суверенітету США

Як повідомили 4 лютого представники Пентагону, аеростат був збитий ракетою, випущеною з винищувача F-22. Міністр оборони США Ллойд Остін назвав операцію "навмисною і законною дією", що стала відповіддю на "неприйнятне порушення Китаєм" суверенітету Сполучених Штатів.

Речник Пентагону Пет Райдер повідомив, що куля була забезпечена обладнанням для розвідки, а також корисним навантаженням, характер якого Райдер не уточнив. За його словами, у відомстві впевнені, що повітряна куля прилетіла з Китаю, такі інциденти траплялися і в минулому, проте цього разу повітряна куля залишалася над територією США довше, ніж зазвичай. "Щойно кулю було виявлено, ми негайно вжили заходів для захисту від збору конфіденційної інформації", - додав представник Пентагону.

Також Ллойд Остін уточнив, що дії з відстеження руху кулі робили в координації та за повної підтримки уряду Канади. "Дякуємо Канаді за її внесок у відстеження та аналіз" руху аеростата в рамках Канадсько-американського Об'єднаного командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD) у той період, коли він перетинав повітряний простір Північної Америки, додав керівник Пентагону.

У КНР відкидають всі звинувачення в свій бік

Натомість у Китаї стверджують, що повітряна куля була "цивільним" об'єктом, спеціально призначеним для "метеорологічних цілей" і випадково потрапила в повітряний простір США.

Також Пекін відкинув звинувачення Вашингтона в можливому шпигунстві як "безпідставні спекуляції й пропаганду", заявивши про використання інциденту як "привід для очорнення Китаю".

Блінкен скасував візит до Китаю

Ще 2 лютого в Пентагоні повідомили, що за день до того виявили над штатом Монтана на північному заході США "китайську розвідувальну повітряну кулю". Після того держсекретар США Ентоні Блінкен відмовився від візиту в Пекін 5 і 6 лютого. Про це 3 лютого повідомив керівник пресслужби Держдепартаменту Нед Прайс. Блінкен взяв до відома заяву КНР із жалем про те, що трапилося, яка з'явилася після інциденту з аеростатом, проте наголосив, що йдеться про "безвідповідальний вчинок" і "явне порушення суверенітету США та міжнародного права", що, зі свого боку, підриває мету поїздки.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США, Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,4045
  0,5814
 1,45

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6343  0,09 0,22 40,3703  0,02 0,04
EUR 42,3793  0,32 0,75 43,5173  0,23 0,52

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес