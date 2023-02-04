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Країни ЄС і G7 вводять стелю цін на російські нафтопродукти
23:29 03.02.2023 |
ЄС та G7 запроваджують цінову стелю на російські нафтопродукти.
Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише "Європейська правда".
Вона зазначила, що у неділю набуде чинності заборона ЄС на імпорт російських нафтопродуктів.
"Разом із "Великою сімкою" ми встановлюємо граничні ціни на ці продукти, скорочуючи доходи Росії та забезпечуючи стабільність світових енергетичних ринків", - зауважила вона.
Раніше у п'ятницю шведське головування в Раді ЄС повідомило, що постійні представники країн Євросоюзу погодили стелю цін на російські нафтопродукти.
"Посли ЄС сьогодні схвалили граничні ціни на нафтопродукти перед остаточним ухваленням Радою ЄС. Важлива угода в рамках подальшої відповіді ЄС та партнерів на російську агресію проти України", - йдеться у повідомленні головування у Twitter.
Редактор з питань Європи "Радіо Свобода" Рікард Джозвік уточнив, що країни ЄС домовилися про стелю цін у $100 на російський дизель і $45 на різні масла.
Також, за його інформацією, країни-члени дали письмове зобов'язання про перегляд граничної ціни на сиру російську нафту у березні. Зараз ціна становить $60.
5 грудня набуло чинності рішення Ради ЄС про ліміт ціни на російську нафту і заборону морського транспортування російської нафти до третіх країн, після чого обсяги доходу Росії від продажу нафти почали падати.
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