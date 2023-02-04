США посилюють тиск на Туреччину та ОАЕ, щоб вони обмежили торгові зв'язки з Росією

США повідомили Об'єднаним Арабським Еміратам (ОАЕ) і Туреччині, що їх економічні та фінансові зв'язки з Росією перешкоджають зусиллям стримати вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як зазначає видання, за останній рік ОАЕ і Туреччина стали притулками для російського багатства, що ускладнило зусилля США зібрати єдиний фронт проти диктатора Володимира Путіна.

Браян Нельсон, заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки, зустрівся з турецькими офіційними особами, щоб обговорити занепокоєння США щодо зростання експорту, який включає американські товари.

За інформацією Bloomberg, представники США закликали Туреччину перекрити потік товарів до Росії. Вони попередили своїх колег, що експортно-контрольовані товари на десятки мільйонів доларів надходять до Росії та можуть бути використані оборонною промисловістю для розширення конфлікту.

"З березня по жовтень минулого року десятки турецьких експортерів відправили в Росію товарів на суму близько 800 млн доларів, у тому числі 300 млн доларів устаткування та ще 80 млн доларів в електроніці", - уточнили експерти.

Деякі із застережень Вашингтона спонукали до дій. Усі п'ять турецьких банків, які брали участь у російській платіжній системі "Мир", вийшли з неї після попередження США 2022 року. Після аналогічних попереджень турецькі авіакомпанії працюють над припиненням обслуговування російських компаній.

Так само, пише видання, була попереджена влада ОАЕ, з якою представники Мінфіну США зустрілися під час регіонального туру.

"ОАЕ підтримували зв'язки як з Україною, так і з Росією, оскільки війна розколює великі світові держави. Правитель країни Перської затоки їздив на зустріч з Путіним у жовтні на тлі загострення конфлікту", - уточнює Bloomberg.

В ОАЕ Нельсон обговорив кроки для припинення ухилення від санкцій, а також повідомив офіційним особам, що поглиблення фінансових зв'язків ОАЕ з Москвою заважає їхнім зусиллям ізолювати Росію. Особливу увагу було приділено ролі, яку зіграли підприємства ОАЕ у передачі іранських безпілотників РФ та дозволили Тегерану обійти санкції на експорт нафти. У четвер, 2 лютого, США оприлюднили заяву, в якій говориться, що переговори в ОАЕ були зосереджені на "координації щодо незаконних фінансів та інших регіональних питань".