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Артур Еш
Молдова включила до законодавства покарання за сепаратизм
12:32 03.02.2023 |
Парламент Молдови ухвалив у четвер у другому читанні поправки до Кримінального кодексу, які передбачають покарання за "сепаратизм", "змову проти Молдови" та інші подібні злочини.
Згідно з ухваленими поправками, КК доповнюється такими поняттями, як "сепаратизм", "антиконституційний суб'єкт", "незаконна інформаційна структура", "серйозна загроза на адресу безпеки Республіки Молдова", "несанкціонований збір інформації". Такі дії караються позбавленням волі терміном від 2 до 5 років, у разі юридичної особи - штрафом від 150 до 250 тис. леїв. Для посадових осіб покарання більш суворе - позбавлення волі терміном від 7 до 12 років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном від 7 до 15 років.
"Сепаратистські дії" мають на увазі "дії, вчинені з метою відокремити частину території Молдови з порушенням положень національного законодавства або міжнародних договорів, стороною яких є Молдова, а також розподіл предметів, виробництво та/або розповсюдження в будь-якій формі та будь-якими засобами матеріалів та інформації, що підбурюють до таких дій". Під "змовою проти Молдови" мається на увазі "встановлення та підтримка зв'язку з іноземною державою, іноземною організацією або їх представниками з метою скоєння злочину".
У невизнаній Придністровській Молдавській республіці розцінили включення до законодавства Молдови покарання за сепаратизм як "акт агресії", "що створює підстави для політично мотивованого кримінального переслідування практично кожного жителя ПМР" та "спрямований на підрив переговорного процесу".
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