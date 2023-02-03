Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Прем'єр Британії не став виключати поставку літаків Україні

 

Прем'єр Британії Ріші Сунак відмовився виключити постачання бойових літаків Україні, хоча і стверджує, що навчання управлінню ними може тривати місяці, якщо не роки.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на PA, він сказав в ефірі TalkTV.

Відповідаючи на запитання, чи виключає він можливість передачі літаків, прем'єр-міністр сказав: "Ні, ми завжди ведемо діалог з українськими друзями про те, яким чином можна правильно підтримати Україну".

"Питання в тому, яку підтримку ми можемо надати, яка, на нашу думку, матиме найбільше значення? Саме тому рішення, яке я прийняв як прем'єр-міністр, полягало в тому, щоб бути однією з перших країн у світі, яка надала Україні важкі танки... Потім за нами пішли інші країни" - цитує Сунака AFP.

Винищувачі, за його словами, є "неймовірно складною технікою, яка потребує місяців, якщо не років, щоб навчити людей керувати нею".

"Наше бажання і мета полягає в тому, щоб Україна перемогла в цьому конфлікті... Отже, справа не лише в обладнанні, а й у можливостях і тренуваннях, які йдуть поряд з цим, разом з планом з нашими союзниками, який забезпечить перемогу", - додав він.

Як повідомлялось, колишній прем'єр-міністр Борис Джонсон висловився за надання Україні більшої кількості зброї. У Вашингтоні, відповідаючи на запитання щодо ситуації з винищувачами F-16, він підтримав надання Україні усіх потрібних видів зброї.

Пізніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що надсилання винищувачів Україні "не було б правильним підходом", однак остаточного рішення з цього приводу ще немає.
Ключові теги: Британія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,1724
  0,5777
 1,46

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7233  0,07 0,17 40,3867  0,11 0,27
EUR 42,7000  0,08 0,18 43,7460  0,16 0,37

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес