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Британський люксовий бренд одягу Paul Smith припинив роботу в РФ
11:21 03.02.2023 |
Британська мережа люксового одягу Paul Smith оголосила про припинення роботи у Росії.
Як повідомляє газета Daily Mail, компанія припинила постачання товарів у країну та розірвала договір з російським партнером з франчайзингу.
За словами представника Paul Smith, компанія безпосередньо не торгує з Росією - останні 20 років бізнесом у Росії управляє партнер із франчайзингу.
"Зараз ми розуміємо, що рішення дозволити російським магазинам торгувати від нашого імені на тлі війни в Україні було помилкою. Ми запросили, щоб ці магазини були закриті, і тепер ми припинили всі поставки дистриб'ютору", - сказав співрозмовник газети.
Магазинами та онлайн-торгівлею Paul Smith у Росії управляє фірма Bosco di Ciliegi, до якої входить понад 200 монобрендових магазинів одягу та аксесуарів. Із 1992 року компанія орендує будівлю ГУМу в Москві, вона також має магазини в історичних торгових центрах Москви, Санкт-Петербурга та інших російських міст.
Раніше компанія Paul Smith відмовлялася обговорювати свою присутність у Росії. Своє рішення вона змінила під тиском кампанії лобістської групи Moral Rating Agency проти західного бізнесу, що продовжив працювати в Росії. Група також закликала позбавити засновника Paul Smith британського мультимільйонера Пола Сміта лицарського звання.
Як пише Daily Mail, у Росії продовжують працювати ще дві британські люксові компанії: виробник автівок Rolls-Royce і бренд спідньої білизни Agent Provocateur.
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