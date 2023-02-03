Фінансові новини
- |
- 03.02.23
- |
- 00:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ультиматум Ердогану? Байдена просять не продавати F-16 до вступу Швеції до НАТО
22:16 02.02.2023 |
Конгрес США не може підтримати продаж Туреччини винищувачів F-16, оскільки Анкара відмовляється ратифікувати членство Фінляндії та Швеції в НАТО. Адміністрації президента США необхідно відкласти угоду.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний лист сенаторів до лідера США Джо Байдена.
Лист Байдену відправили сенатор-демократ Джин Шейхін і сенатор-республіканець Том Тілліс. Його підписали ще 25 членів верхньої палати Конгресу з обох партій.
У документі наголошується, що відмова ратифікувати протоколи або подати графік їхньої ратифікації загрожує єдності Альянсу у ключовий момент історії, коли Росія продовжує своє невпровоковане вторгнення в Україну.
"Нездатність Туреччини виконувати свої зобов'язання, взяті в рамках тристороннього Меморандуму про взаєморозуміння (МОВ) між Туреччиною, Фінляндією та Швецією, має бути взята до уваги, оскільки Конгрес не може розглядати питання про майбутню підтримку Туреччини, включаючи продаж винищувачів F-16, до тих пір доки Туреччина не завершить ратифікацію протоколів про приєднання", - сказано в листі.
При цьому сенатори зазначають, що якщо ратифікації не відбудеться, продаж винищувачів буде під питанням.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Суд заарештував колишнього заступника міністра оборони з альтернативою застави у 402 млн грн
|Єврокомісія закликає Україну вжити заходів, щоб законодавство про КС та деолігархізацію відповідало рекомендаціям - Варгеї
|Суд Лондона розширив всесвітний арешт активів Коломойського і Боголюбова
|УПЦ і далі є частиною Російської православної церкви - висновок спецкомісії. Що це значить
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У США ухвалили перше рішення щодо конфіскації активів, які можуть піти Україні
|Швеція і Фінляндія вступатимуть до НАТО разом - прем'єри
|Ультиматум Ердогану? Байдена просять не продавати F-16 до вступу Швеції до НАТО
|Фон дер Ляєн анонсувала приєднання України до низки економічних програм Євросоюзу
|Україна підписала угоду з ЄС про участь у програмі «Єдиний ринок»
|Україна заявила про готовність купити через енергетичну платформу ЄС близько 2 млрд куб. м газу
Бізнес
|Amazon обігнав Apple. Рейтинг найдорожчих брендів у світі
|Джастін Бібер продав права на свої пісні за $200 млн
|Американці купили український сервіс для геймерів за $100 мільйонів, – ЗМІ
|Середня зарплата українських тестувальників за останні пів року не змінилася і становить $2000
|Amazon планує інвестувати 35 мільярдів доларів в розвиток хмарних сервісів
|Після приходу Маска близько 80% співробітників покинули Twitter – CNBC
|Більше двох чарок - не наливати: Канада кардинально змінює рекомендації щодо алкоголю