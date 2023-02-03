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АНАЛІТИКА

Ультиматум Ердогану? Байдена просять не продавати F-16 до вступу Швеції до НАТО

 

Конгрес США не може підтримати продаж Туреччини винищувачів F-16, оскільки Анкара відмовляється ратифікувати членство Фінляндії та Швеції в НАТО. Адміністрації президента США необхідно відкласти угоду.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний лист сенаторів до лідера США Джо Байдена.

Лист Байдену відправили сенатор-демократ Джин Шейхін і сенатор-республіканець Том Тілліс. Його підписали ще 25 членів верхньої палати Конгресу з обох партій.

У документі наголошується, що відмова ратифікувати протоколи або подати графік їхньої ратифікації загрожує єдності Альянсу у ключовий момент історії, коли Росія продовжує своє невпровоковане вторгнення в Україну.

"Нездатність Туреччини виконувати свої зобов'язання, взяті в рамках тристороннього Меморандуму про взаєморозуміння (МОВ) між Туреччиною, Фінляндією та Швецією, має бути взята до уваги, оскільки Конгрес не може розглядати питання про майбутню підтримку Туреччини, включаючи продаж винищувачів F-16, до тих пір доки Туреччина не завершить ратифікацію протоколів про приєднання", - сказано в листі.

При цьому сенатори зазначають, що якщо ратифікації не відбудеться, продаж винищувачів буде під питанням.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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