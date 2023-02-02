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ЄЦБ підвищив ключові процентні ставки на 50 б.п., планує аналогічний підйом у березні
16:52 02.02.2023 |
Європейський центральний банк (ЄЦБ) підвищив усі три ключові відсоткові ставки на 50 базисних пунктів (б.п.) за підсумками засідання у четвер.
Як йдеться в повідомленні ЄЦБ, базову процентну ставку за кредитами збільшено до 3%, ставку за депозитами - до 2,5%, ставку за маржинальними кредитами - до 3,25%.
"Рада керуючих має намір продовжувати підвищення ставок стійкими темпами і утримувати їх на рівні, що суттєво обмежує економічну активність, щоб домогтися повернення інфляції до 2% цільового показника", - зазначають в ЄЦБ.
"Зважаючи на інфляційний тиск, що зберігається, рада керуючих має намір підняти ставки ще на 50 б.п. на засіданні в березні, а вже потім оцінюватиме подальший напрямок грошово-кредитної політики", - йдеться в повідомленні.
У будь-якому випадку, рішення Центробанку залежать від даних, що з'являються, і приймаються на кожному окремому засіданні, підкреслює регулятор.
ЄЦБ у четвер також ухвалив рішення щодо умов програми нормалізації балансу, який збільшився майже до 5 трлн євро після багаторічного викупу активів. Деталі програми будуть опубліковані пізніше у четвер окремим прес-релізом.
Як зазначалося в грудні, портфель облігацій, придбаних ЄЦБ в рамках програми викупу активів (Asset Purchase Programme, APP), зменшуватиметься в середньому на 15 млрд євро на місяць до кінця другого кварталу 2023 року, після чого регулятор визначить подальші темпи його скорочення.
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