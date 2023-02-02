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Банк Англії очікувано підвищив ставку на 50 б.п., до 4%
16:47 02.02.2023 |
Банк Англії за підсумками першого у 2023 році засідання ухвалив рішення підвищити базову процентну ставку на 50 базисних пунктів, до 4% з 3,5% річних, як і очікувала більшість аналітиків.
Таким чином, ставку було піднято за підсумками десятого засідання поспіль і досягло максимального значення з 2008 року, зазначає MarketWatch.
За підвищення ставки на 50 б. проголосували семеро з дев'яти членів Комітету з грошово-кредитної політики (Monetary Policy Committee, MPC), тоді як двоє членів MPC (Сваті Дінгра та Сільвана Тенрейро) проголосували за збереження ставки на рівні 3,5% річних.
Подальше підвищення ставки можливе, але тільки у випадку, якщо інфляція виявиться стійкішою, ніж очікується, йдеться у повідомленні Центробанку.
Крім того, ЦБ позбувся обіцянки "рішуче" відповідати на "стійкіші інфляційні тиски" і припустив, що інфляція минула свій піковий рівень. Це може бути сигналом, що наступні підвищення ставки навряд чи будуть більшими за 25 б.п., зазначає MarketWatch.
"Споживча інфляція в усьому світі залишається високою, хоча ймовірно, вона вже пройшла пік у багатьох розвинених економіках, включаючи Велику Британію. Оптові ціни на газ впали останнім часом, а проблеми зі світовими ланцюжками поставок, здається, ослабли на тлі уповільнення глобального попиту", - зазначається у прес-релізі.
Споживчі ціни у Великій Британії в грудні зросли на 10,5% у річному вираженні, показали дані Національного статистичного управління (ONS) країни. Таким чином, інфляція сповільнилася порівняно з 10,7% у листопаді, але, як і раніше, у п'ять разів перевищує цільовий показник у 2%.
Банк Англії опублікував оновлені макроекономічні прогнози. Так, регулятор очікує, що ВВП Великобританії зріс на 0,1% у четвертому кварталі (раніше очікувалося зниження на 0,3%). При цьому у першому кварталі 2023 року регулятор чекає зниження ВВП на 0,1%.
За підсумками всього 2023 Банк Англії прогнозує скорочення ВВП Великобританії на 0,5%. 2024 року ВВП, як очікується, знизиться на 0,25%.
Банк Англії також очікує, що інфляція у Великій Британії продовжить поступово знижуватися в першому півріччі поточного року.
Регулятор знизив прогноз інфляції на перший квартал 2023 року до 9,7% із 10,1%, на січень-березень 2024 року - до 3% із 4%, на перший квартал 2025 року - до 1% із 1,2%.
Після оголошення рішення Банку Англії курс фунта до долара впав на 0,6%, до $1,2294 за фунт проти $1,2372 на закриття торгів напередодні. Фондовий індекс FTSE 100 до 15:10 виріс на 0,55%.
Підсумки наступного засідання Банку Англії буде підбито 23 березня.
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