Фінансові новини
- |
- 02.02.23
- |
- 18:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Росія зіткнулася з нестачею чіпів для закордонних паспортів
16:06 02.02.2023 |
У Росії з 2 лютого тимчасово призупинено прийом заяв на отримання закордонних паспортів нового зразка з електронним носієм, що діють десять років.
Про це повідомив російський портал держпослуг, пише чісцеве інформагентство РБК.
У Держзнаку РФ пояснили призупинення видачі закордонних паспортів значним зростанням потреби у мікросхемах, які вбудовуються до бланку закордонного паспорта, в умовах зростання заявок на отримання таких документів.
"Наразі виробник цих мікросхем, АТ "Мікрон", здійснює переналаштування обладнання і оптимізує технологічні процеси для того, щоб у майбутньому відповідати збільшеному попиту на мікросхеми", - запевнили у організації.
Держзнак РФ обіцяє, що "ритмічність виробництва та персоналізації закордонних паспортів буде відновлено протягом місяця".
Представник російського виробника мікросхем "Мікрон" підтвердив, що підприємство дійсно зіткнулося з необхідністю скоригувати графіки виробництва та поставачання електронних компонентів в умовах значного зростання кількості замовників.
"Зараз працюємо в посиленому режимі, переналаштовуємо техпроцес під розширення попиту та введення нових російських матеріалів, з початку року вже відвантажили понад сто тисяч чіпів", - сказав він.
У свою чергу у Мінпромторгу РФ заявили, що виробництво чіпів для електронних закордонних паспортів не призупинялося, однак не назвали причину винекнення проблеми.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Суд заарештував колишнього заступника міністра оборони з альтернативою застави у 402 млн грн
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісія закликає Україну вжити заходів, щоб законодавство про КС та деолігархізацію відповідало рекомендаціям - Варгеї
|Суд Лондона розширив всесвітний арешт активів Коломойського і Боголюбова
|УПЦ і далі є частиною Російської православної церкви - висновок спецкомісії. Що це значить
|«У зв'язку з каяттям»: Суд звільнив нардепа від «Слуги народу» від відповідальності за брехню у декларації
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Попри нейтралітет. Швейцарія розглядає можливість допомогти з танками Україні, - Bloomberg
|ЄС запросив Україну до платформи спільних закупівель газу
|Рада ЄС затвердила 500 млн євро військової допомоги Україні і 45 млн для тренувальної місії
|Великобританія сумнівається в доцільності передачі своїх винищувачів Україні
|ЄЦБ не закінчив з підвищенням ставок, необхідний їх подальший суттєвий підйом - Лагард
|ЄЦБ підвищив ключові процентні ставки на 50 б.п., планує аналогічний підйом у березні
Бізнес
|Джастін Бібер продав права на свої пісні за $200 млн
|Американці купили український сервіс для геймерів за $100 мільйонів, – ЗМІ
|Середня зарплата українських тестувальників за останні пів року не змінилася і становить $2000
|Amazon планує інвестувати 35 мільярдів доларів в розвиток хмарних сервісів
|Після приходу Маска близько 80% співробітників покинули Twitter – CNBC
|Більше двох чарок - не наливати: Канада кардинально змінює рекомендації щодо алкоголю
|Tesla заробляє на одному автомобілі більше, ніж конкуренти – Reuters