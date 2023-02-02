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АНАЛІТИКА

Росія зіткнулася з нестачею чіпів для закордонних паспортів

 

У Росії з 2 лютого тимчасово призупинено прийом заяв на отримання закордонних паспортів нового зразка з електронним носієм, що діють десять років.

Про це повідомив російський портал держпослуг, пише чісцеве інформагентство РБК.

У Держзнаку РФ пояснили призупинення видачі закордонних паспортів значним зростанням потреби у мікросхемах, які вбудовуються до бланку закордонного паспорта, в умовах зростання заявок на отримання таких документів.

"Наразі виробник цих мікросхем, АТ "Мікрон", здійснює переналаштування обладнання і оптимізує технологічні процеси для того, щоб у майбутньому відповідати збільшеному попиту на мікросхеми", - запевнили у організації.

Держзнак РФ обіцяє, що "ритмічність виробництва та персоналізації закордонних паспортів буде відновлено протягом місяця".

Представник російського виробника мікросхем "Мікрон" підтвердив, що підприємство дійсно зіткнулося з необхідністю скоригувати графіки виробництва та поставачання електронних компонентів в умовах значного зростання кількості замовників.

"Зараз працюємо в посиленому режимі, переналаштовуємо техпроцес під розширення попиту та введення нових російських матеріалів, з початку року вже відвантажили понад сто тисяч чіпів", - сказав він.

У свою чергу у Мінпромторгу РФ заявили, що виробництво чіпів для електронних закордонних паспортів не призупинялося, однак не назвали причину винекнення проблеми.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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