Росія зіткнулася з нестачею чіпів для закордонних паспортів

У Росії з 2 лютого тимчасово призупинено прийом заяв на отримання закордонних паспортів нового зразка з електронним носієм, що діють десять років.

Про це повідомив російський портал держпослуг, пише чісцеве інформагентство РБК.

У Держзнаку РФ пояснили призупинення видачі закордонних паспортів значним зростанням потреби у мікросхемах, які вбудовуються до бланку закордонного паспорта, в умовах зростання заявок на отримання таких документів.

"Наразі виробник цих мікросхем, АТ "Мікрон", здійснює переналаштування обладнання і оптимізує технологічні процеси для того, щоб у майбутньому відповідати збільшеному попиту на мікросхеми", - запевнили у організації.

Держзнак РФ обіцяє, що "ритмічність виробництва та персоналізації закордонних паспортів буде відновлено протягом місяця".

Представник російського виробника мікросхем "Мікрон" підтвердив, що підприємство дійсно зіткнулося з необхідністю скоригувати графіки виробництва та поставачання електронних компонентів в умовах значного зростання кількості замовників.

"Зараз працюємо в посиленому режимі, переналаштовуємо техпроцес під розширення попиту та введення нових російських матеріалів, з початку року вже відвантажили понад сто тисяч чіпів", - сказав він.

У свою чергу у Мінпромторгу РФ заявили, що виробництво чіпів для електронних закордонних паспортів не призупинялося, однак не назвали причину винекнення проблеми.