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Втрати індійської групи компаній Адані сягнули 100 млрд доларів на тлі скандалу
14:09 02.02.2023 |
Акції індійської групи Adani впали після того, як конгломерат, який очолює Гаутам Адані, відклав продаж акцій на 2,5 млрд доларів на тлі нестабільності на ринку. У результаті сукупні втрати ринкової капіталізації компанії становили 100 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Адані 1 лютого скасував продаж акцій, оскільки обвал акцій, викликаний критикою американською компанією Hindenburg Research, посилився, незважаючи на те, що пропозиція була повністю підписана у вівторок. В результаті Адані також втратив титул найбагатшої людини Азії.
Падіння акцій та відкладення продажу акцій знаменують неприємний поворот подій для мільярдера Адані, який налагодив партнерські відносини з іноземними гравцями у своєму глобальному розширенні бізнесу, що тягнеться від портів до видобутку корисних копалин та виробництва цементу.
Наразі Адані посідає 16-те місце у списку найбагатших людей світу, опустившись із третього місця минулого тижня.
У звіті Hindenburg Research минулого тижня йшлося про неправомірне використання офшорних податкових притулків та маніпуляції з акціями групою Adani. Це також викликало занепокоєння щодо високого боргу та оцінки семи компаній Adani, зареєстрованих на біржі.
Група Adani відкинула звинувачення, заявивши, що звинувачення в маніпуляціях з акціями "не мають під собою жодних підстав" і походять від незнання індійського законодавства.
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