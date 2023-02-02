Фінансові новини
- |
- 02.02.23
- |
- 18:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Жителі великої Британії пожертвували на гуманітарну допомогу Україні 400 мільйонів фунтів
12:01 02.02.2023 |
Мешканці Великої Британії пожертвували понад 400 млн фунтів стерлінгів ($495,5 млн) Комітету з надзвичайних ситуацій (DEC), який оголосив про новий великий збір коштів для України.
Про це повідомляє Sky News.
За даними Служби фінансового моніторингу Управління ООН з координації гуманітарних питань, це робить DEC найбільшим благодійним донором для реагування на ситуацію в Україні.
Зазначається, що уряд великої Британії також виділив 25 млн фунтів стерлінгів громадських пожертв на підтримку заклику.
Пожертви були використані для надання допомоги, включаючи їжу, генератори, підтримку психічного здоров'я та готівку для біженців.
Як наголосили в Комісії, їм вдалося роздати їжу людям у постраждалих від війни районах, зокрема команді волонтерів-велосипедистів, які доставляють їжу та медикаменти вразливим верствам населення до їхніх домівок.
Також було доставлено 75 тисяч травматологічних наборів для цивільного використання, 34 інкубатори для недоношених дітей та надано генератори для людей у бомбосховищах.
Крім цього, вдалося виплатити грошові виплати людям, які були змушені залишити свої домівки, підтримати спеціальні школи у Польщі для дітей біженців та забезпечити надання психологічної допомоги.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Суд заарештував колишнього заступника міністра оборони з альтернативою застави у 402 млн грн
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісія закликає Україну вжити заходів, щоб законодавство про КС та деолігархізацію відповідало рекомендаціям - Варгеї
|Суд Лондона розширив всесвітний арешт активів Коломойського і Боголюбова
|УПЦ і далі є частиною Російської православної церкви - висновок спецкомісії. Що це значить
|«У зв'язку з каяттям»: Суд звільнив нардепа від «Слуги народу» від відповідальності за брехню у декларації
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Попри нейтралітет. Швейцарія розглядає можливість допомогти з танками Україні, - Bloomberg
|ЄС запросив Україну до платформи спільних закупівель газу
|Рада ЄС затвердила 500 млн євро військової допомоги Україні і 45 млн для тренувальної місії
|Великобританія сумнівається в доцільності передачі своїх винищувачів Україні
|ЄЦБ не закінчив з підвищенням ставок, необхідний їх подальший суттєвий підйом - Лагард
|ЄЦБ підвищив ключові процентні ставки на 50 б.п., планує аналогічний підйом у березні
Бізнес
|Джастін Бібер продав права на свої пісні за $200 млн
|Американці купили український сервіс для геймерів за $100 мільйонів, – ЗМІ
|Середня зарплата українських тестувальників за останні пів року не змінилася і становить $2000
|Amazon планує інвестувати 35 мільярдів доларів в розвиток хмарних сервісів
|Після приходу Маска близько 80% співробітників покинули Twitter – CNBC
|Більше двох чарок - не наливати: Канада кардинально змінює рекомендації щодо алкоголю
|Tesla заробляє на одному автомобілі більше, ніж конкуренти – Reuters