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АНАЛІТИКА

Жителі великої Британії пожертвували на гуманітарну допомогу Україні 400 мільйонів фунтів

 

Мешканці Великої Британії пожертвували понад 400 млн фунтів стерлінгів ($495,5 млн) Комітету з надзвичайних ситуацій (DEC), який оголосив про новий великий збір коштів для України.

Про це повідомляє Sky News.

За даними Служби фінансового моніторингу Управління ООН з координації гуманітарних питань, це робить DEC найбільшим благодійним донором для реагування на ситуацію в Україні.

Зазначається, що уряд великої Британії також виділив 25 млн фунтів стерлінгів громадських пожертв на підтримку заклику.

Пожертви були використані для надання допомоги, включаючи їжу, генератори, підтримку психічного здоров'я та готівку для біженців.

Як наголосили в Комісії, їм вдалося роздати їжу людям у постраждалих від війни районах, зокрема команді волонтерів-велосипедистів, які доставляють їжу та медикаменти вразливим верствам населення до їхніх домівок.

Також було доставлено 75 тисяч травматологічних наборів для цивільного використання, 34 інкубатори для недоношених дітей та надано генератори для людей у бомбосховищах.

Крім цього, вдалося виплатити грошові виплати людям, які були змушені залишити свої домівки, підтримати спеціальні школи у Польщі для дітей біженців та забезпечити надання психологічної допомоги.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Британія
 

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