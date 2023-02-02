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Shell продає свою частку у спільному з «Газпромом» сибірському підприємстві
11:55 02.02.2023 |
Англо-нідерландська енергетична Shell підписала документи з російською компанією "Газпром нафта" щодо продажу 50% ТОВ "Салим Петролеум Девелопмент" (СПД).
Як йдеться у щоквартальному звіті Shell, угоду ще має узгодити російська влада. Сторони закріпили домовленості 22 грудня 2022 року, передає "Комерсант".
"Салим Петролеум Девелопмент" (раніше Salym Petroleum Development) було створено в 1996 році. Воно має шість ліцензій на родовища Салимської групи, де запаси нафти становлять 140 млн тонн.
Shell також повідомила, що її контракти на купівлю російського газу та нафтопродуктів завершились наприкінці 2022 року. Припинено всі довгострокові закупівлі нафти з РФ у сторонніх організацій.
У британської компанії зберігаються ще два довгострокові контракти з російськими компаніями на закупівлю СПГ. Однак у третьому кварталі один із контрагентів зупинив постачання.
Раніше було відомо, що Shell International Trading Middle East має контракт з європейською "дочкою" "Новатеку" Novatek Gas & Power на 0,9 млн тонн на рік з проєкту "Ямал СПГ". Ще один контракт стосується постачання із "Сахаліну-2", з якого Shell також має намір вийти.
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