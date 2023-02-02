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Австралія прибере портрет британського монарха з банкнот
10:45 02.02.2023 |
Австралія прибере портрет британського монарха зі своїх банкнот і замінить зображення покійної королеви Єлизавети II на п'ятидоларовій купюрі на дизайн, який вшановує історію та культуру корінних народів. Про це повідомив австралійський центральний банк у четвер, 2 лютого.
Рішення не зображати нового короля Чарльза ІІІ означає, що на австралійських паперових грошах не буде більше жодного монарха. При цьому портрет Чарльза залишиться ще на монетах.
Центральний банк заявив, що таке рішення підтримав лейбористський уряд прем'єр-міністра Ентоні Албаніза, який виступає за перехід до австралійської республіки.
Австралія є конституційною монархією, главою котрої є король Чарльз III, роль якого є значною мірою символічною.
Смерть королеви Єлизавети минулого року відновила дебати в Австралії про форму правління. Зокрема, деякі групи корінних народів протестували проти колоніального впливу Великобританії, закликаючи до скасування монархії, нагадує агентство AFP.
На референдумі 1999 року виборці Австралії з невеликою перевагою проголосували за збереження британського монарха на посаді глави держави.
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