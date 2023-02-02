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Казахстан закриє своє торгове представництво в Росії
10:32 02.02.2023 |
Міністерство торгівлі Казахстану підготувало проєкт рішення про закриття торговельного представництва республіки в Росії.
Документ оприлюднено для публічного обговорення на казахстанському порталі "Відкриті НПА", повідомляє РБК.
"Ліквідувати державну установу "Торгове представництво Республіки Казахстан у Російській Федерації" Міністерства торгівлі та інтеграції Республіки Казахстан", - йдеться у проєкті документа.
Серед підстав для підготовки такого рішення вказано доручення прем'єр-міністра Казахстану від 24 січня, зміст якого не оприлюднено.
У торговому представництві Казахстану в Росії заявили, що поки що працюють у штатному режимі.
Угоду про взаємне відкриття торгових представництв уряди Росії та Казахстану підписали у жовтні 1992 року. Казахстан ратифікував її у 2012 році.
Пріоритетами роботи торгових представництв є безоплатна допомога експортерам та дистриб'юторам Казахстану у виході та закріпленні на російському ринку, а також залучення іноземних інвестицій у Казахстан. Воно допомагає казахстанським підприємцям у просуванні товарів та послуг у Росії.
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