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АНАЛІТИКА

Казахстан закриє своє торгове представництво в Росії

 

Міністерство торгівлі Казахстану підготувало проєкт рішення про закриття торговельного представництва республіки в Росії.

Документ оприлюднено для публічного обговорення на казахстанському порталі "Відкриті НПА", повідомляє РБК.

"Ліквідувати державну установу "Торгове представництво Республіки Казахстан у Російській Федерації" Міністерства торгівлі та інтеграції Республіки Казахстан", - йдеться у проєкті документа.

Серед підстав для підготовки такого рішення вказано доручення прем'єр-міністра Казахстану від 24 січня, зміст якого не оприлюднено.

У торговому представництві Казахстану в Росії заявили, що поки що працюють у штатному режимі.

Угоду про взаємне відкриття торгових представництв уряди Росії та Казахстану підписали у жовтні 1992 року. Казахстан ратифікував її у 2012 році.

Пріоритетами роботи торгових представництв є безоплатна допомога експортерам та дистриб'юторам Казахстану у виході та закріпленні на російському ринку, а також залучення іноземних інвестицій у Казахстан. Воно допомагає казахстанським підприємцям у просуванні товарів та послуг у Росії.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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