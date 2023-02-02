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АНАЛІТИКА

Захищатиме і сусідні країни. Німеччина збудує "багатошаровий" протиракетний щит

 

Уряд Німеччини має намір створити "багатошаровий" протиракетний щит, який складатиметься з кількох систем ППО різного виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами джерел, на новий комплекс буде витрачено близько 17 млрд євро. Уряд Німеччини обговорює з Diehl Defence покупку восьми протиракетних систем IRIS-T, також йдуть переговори з Israel Aerospace Industries про постачання систем Arrow 3 та кількох американських комплексів Patriot.

За даними джерел агентства, перспективний протиракетний щит захищатиме Німеччину та сусідні країни. Прес-секретар Міноборони Німеччини підтвердила лише факт переговорів щодо постачання систем IRIS-T.

Раніше ми писали, що уряд Нідерландів перекине вісім винищувачів F-35 до Польщі наприкінці січня у рамках зусиль НАТО з охорони повітряного простору.

Також повідомлялося, що Бундесвер розпочав переміщення перших двох із трьох обіцяних ескадрилій зенітно-ракетних комплексів Patriot з Німеччини до Польщі для захисту повітряного простору Польщі та зміцнення східного флангу НАТО.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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