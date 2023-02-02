США запровадили санкції проти мережі, яка підтримує ВПК РФ

Міністерство фінансів США у середу, 1 лютого, запровадило санкції проти 22 фізичних та юридичних з кількох країн, що входять до глобальної мережі, яка допомагає військово-промисловому комплексу Росії обходити обмежувальні заходи, йдеться у повідомленні на сайті мінфіну.

За даними відомства, очолює цю мережу торговець зброєю Ігор Зіменков, який базується в РФ та на Кіпрі. Він разом із сином Джонатаном та низкою інших учасників "мережі Зіменкова", зокрема, постачають російським компаніям високотехнологічне обладнання та підтримують підсанкційні державні російські та білоруські оборонні компанії.

Мінфін США: Спроби використовувати посередників - ознака дієвості санкцій

За даними міністерства фінансів, до мережі, зокрема, входять компанії, що базуються в Сінгапурі, на Кіпрі, в Болгарії та Ізраїлі, а також кілька людей.

"Відчайдушні спроби Росії використовувати посередників, щоб обійти санкції США, показують, що санкції зробили значно складнішим і дорожчим для російського військово-промислового комплексу поповнення запасів військової машини (президента Росії Володимира - Ред.) Путіна", - наголосив заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо.