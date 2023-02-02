Фінансові новини
- |
- 02.02.23
- |
- 02:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Відмова Байдена надати Україні F-16 викликала невдоволення в Пентагоні, - WP
19:04 01.02.2023 |
У Міністерстві оборони США зі скептицизмом та невдоволенням віднеслись до відмови президента США Джо Байдена передавати Україні винищувачі F-16.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
Видання зазначає, що у Пентагоні виступають за більш активну підтримку Україні. Проте обережний підхід Білого дому до надання військової допомоги ЗСУ викликає розчарування в Міністерстві оборони США.
В Пентагоні вважають, що передачу Україні винищувачів F-16 схвалять трохи згодом. Раніше траплялись ситуації, коли адміністрація США відхиляла запити України щодо постачання деяких видів озброєнь, але з часом змінювала свою позицію. Для прикладу згадують ситуацію щодо передачі Україні танків M1 Abrams.
Раніше речник Міністерства оборони США Патрік Райдер заявляв, що США адаптують військові пакети під запити й потреби України. За його словами, певні країни вже надали короткострокову допомогу для підтримки та зміцнення вже існуючого військово-повітряного потенціалу України. Видання додає, що мова йде, ймовірно, про постачання запчастин для радянських літаків.
Нагадаємо, що президент Джо Байден заявив, що Сполучені Штати не передаватимуть Україні винищувачі F16.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рахункова палата знайшла порушень у роботі Фонду держмайна на 90 мільярдів
|У будинку Коломойського здійснюють обшук у справах в «Укртатнафті» та «Укрнафті» - ЗМІ
|У ексглави МВС Авакова здійснили обшук у зв'язку з катастрофою вертольота ДСНС у Броварах
|Американський концерн запропонував Україні купити ударні дрони MQ-9 Reaper за 1 долар
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Боррель запевнив, що відправка винищувачів в Україну не на порядку денному ЄС
|Іспанія передає Україні 20 БТР M113
|Норвегія розглядає передачу Україні БМП CV90
|ЄС планує навчити ще 15 тисяч українських військових – ЗМІ
|Відмова Байдена надати Україні F-16 викликала невдоволення в Пентагоні, - WP
|Парламент Болгарії визнав Голодомор геноцидом українського народу
Бізнес
|Джастін Бібер продав права на свої пісні за $200 млн
|Американці купили український сервіс для геймерів за $100 мільйонів, – ЗМІ
|Середня зарплата українських тестувальників за останні пів року не змінилася і становить $2000
|Amazon планує інвестувати 35 мільярдів доларів в розвиток хмарних сервісів
|Після приходу Маска близько 80% співробітників покинули Twitter – CNBC
|Більше двох чарок - не наливати: Канада кардинально змінює рекомендації щодо алкоголю
|Tesla заробляє на одному автомобілі більше, ніж конкуренти – Reuters