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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
В Угорщині поклали на Сороса відповідальність за те, що в них – найгірша в ЄС корупція
17:13 01.02.2023 |
В угорському уряді розкритикували звіт міжнародної організації Transparency International, де Угорщина була названа країною з найгіршою ситуацією з корупцією в Європейському Союзі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex.
Згідно з Індексом сприйняття корупції (СРІ) від Transparency International, опублікованим у вівторок, Угорщина посідає 77-ме місце у світовому рейтингу - поруч із Буркіна-Фасо та Кувейтом. Вона набрала 42 бали зі 100 можливих, що стало найгіршим результатом за весь час вимірювання індексу.
У порівнянні з іншими країнами ЄС рейтинг Угорщини ще гірший: якщо минулого року вона була на одному рівні з Болгарією і Румунією, то цьогоріч вони покращили свої позиції на одну сходинку (43 і 46 балів відповідно).
Зазначимо, що найвищий рейтинг у світі мають дві країни ЄС - Данія (90 балів) і Фінляндія (87 балів), у першій п'ятірці також перебуває Норвегія (84 бали).
У пресслужбі офісу прем'єра Угорщини на запит Telex відповіли, що звіти Transparency International не є об'єктивними, а також закликали їх дослідити "брюссельську бюрократію або Європейський парламент".
"Transparency International є членом мережі Сороса, яка глибоко причетна до корупційного скандалу серед доларових лівих та нещодавнього корупційного скандалу в Брюсселі. Ця ж мережа фінансує кампанію як угорських, так і міжнародних лівих і обслуговує її всіма своїми брехливими звітами", - йдеться в коментарі.
Філантроп Джордж Сорос, що є уродженцем Угорщини, часто фігурує в риториці угорської влади як утілення зла й намірів підірвати угорську державність. За прем'єрства стипендіата Соросової програми Віктора Орбана було закрито фінансований тим університет, а також ухвалено антимігрантський закон, названий "стоп Сорос".
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