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Парламент Словаччини остаточно призначив дострокові вибори на 30 вересня
09:35 01.02.2023 |
На тлі політичної кризи парламент Словаччини у вівторок схвалив постанову про скорочення виборчого терміну, що дозволило наблизити дату позачергових виборів до законодавчого органу країни на 30 вересня.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агенцію TASR.
Зі 148 депутатів, присутніх на голосуванні, 92 підтримали проєкт постанови, 54 були проти, ще двоє - утрималися від голосування.
Відповідно до ухваленої постанови, голова словацького парламенту повинен оголосити про проведення загальних виборів не раніше ніж за 130 і не пізніше ніж за 110 днів до дати проведення.
Партії колишньої правлячої коаліції - OLANO, "Ми - родина", "Свобода і солідарність" (SaS) і "За народ" - раніше погодили дату виборів 30 вересня. Депутати Smer-SD пропонували 27 травня, а депутати позапарламентської групи Hlas-SD - 24 червня, однак жодна з цих двох пропозицій не отримала достатньої підтримки.
Для ухвалення постанови необхідно було внести зміни до Конституції Словаччини. Відповідна поправка була ухвалена минулого тижня. Вона дозволяє скоротити виборчий термін за допомогою постанови, якщо її підтримають 90 депутатів.
Позачергові вибори у Словаччині призначені в умовах політичної кризи через розвал правлячої коаліції через конфлікт між двома партіями - OLANO і SaS, в результаті чого остання приєдналась до оголошеного опозицією вотуму недовіри.
Уряд на чолі з Едуардом Гегером мав час до середини січня для формування нової більшості, та всі його спроби провалились. Зазначимо, що президентка країни Зузана Чапутова погрожувала уряду відставкою, якщо до кінця січня питання дострокових виборів не вирішать.
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