США звинувачують Росію у порушенні договору про ядерну зброю, - WSJ

США вважають, що Росія порушила Договір про скорочення наступальних озброєнь, оскільки країна-агресор заборонила американцям проводити інспекції.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal, про це йдеться у доповіді Держдепу США.

Як зазначає видання, такі висновки Держдепу про те, що Москва не дотримується угоди, є першим випадком, коли США звинувачують Росію в порушенні договору, який набув чинності у 2011 році.

У Держдепі наголосили, що відсутність інспекцій, передбачених Угодою про скорочення наступальних озброєнь, ускладнює перевірку кількості боєголовок у Росії.

У виданні нагадали, що інспекції було припинено ще у березні 2020 року на тлі пандемії COVID-19 за взаємною згодою. Але згодом, коли вірус вдалося взяти під контроль, їх не відновили через рішення Росії.

"У вересні Росія повідомила США про наявність у неї 1549 боєголовок та бомб. Але без можливості використовувати інспекції для проведення вибіркових перевірок, зазначається у доповіді Держдепартаменту, США не можуть точно сказати, чи залишалася Росія минулого року в рамках договірного ліміту", - додають у WSJ.

У Конгресі вже побоюються, що за такими порушеннями договору можуть бути більш радикальні дії з боку РФ, які дозволять їй розширити свої сили.

"Зараз немає жодного договору, який Росія не порушувала б або не порушує. Об'єднаний штаб має виходити з того, що Росія порушила або порушуватиме новий договір про скорочення наступального озброєння. Я хочу бачити плани того, як США реагуватимуть", - заявив голова комітету із збройних сил Майк Роджерс.

Варто зауважити, що термін дії Договору про скорочення наступальних озброєнь між Росією та США закінчується у 2026 році.