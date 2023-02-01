ВВП єврозони у IV кварталі несподівано зріс - на 0,1%

Економіка 19 країн єврозони в четвертому кварталі зросла на 0,1% порівняно з попередніми трьома місяцями, свідчать попередні дані Статистичного управління Європейського союзу.

Темпи зростання стали найповільнішими з першого кварталу 2021 року на тлі негативного тиску стійко високої інфляції та зростання вартості запозичень на активність та попит.

У річному вираженні обсяг ВВП єврозони збільшився на 1,9%.

Аналітики в середньому прогнозували скорочення ВВП на 0,1% у поквартальному вираженні та зростання на 1,8% у річному, згідно з Trading Economics.

У третьому кварталі економіка єврозони зросла на 0,3% щодо попереднього кварталу та на 2,3% у річному вираженні.

ВВП Іспанії у жовтні-грудні збільшився на 0,2% порівняно з попереднім кварталом, Франції - на 0,1%, тоді як ВВП Німеччини знизився на 0,2%, Італії - на 0,1%. Економіка Євросоюзу у четвертому кварталі продемонструвала нульове зростання щодо липня-вересня.

За підсумками усього 2022 року ВВП єврозони продемонструвало зростання на 3,5% порівняно з попереднім роком.