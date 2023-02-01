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ВВП єврозони у IV кварталі несподівано зріс - на 0,1%
13:30 31.01.2023 |
Економіка 19 країн єврозони в четвертому кварталі зросла на 0,1% порівняно з попередніми трьома місяцями, свідчать попередні дані Статистичного управління Європейського союзу.
Темпи зростання стали найповільнішими з першого кварталу 2021 року на тлі негативного тиску стійко високої інфляції та зростання вартості запозичень на активність та попит.
У річному вираженні обсяг ВВП єврозони збільшився на 1,9%.
Аналітики в середньому прогнозували скорочення ВВП на 0,1% у поквартальному вираженні та зростання на 1,8% у річному, згідно з Trading Economics.
У третьому кварталі економіка єврозони зросла на 0,3% щодо попереднього кварталу та на 2,3% у річному вираженні.
ВВП Іспанії у жовтні-грудні збільшився на 0,2% порівняно з попереднім кварталом, Франції - на 0,1%, тоді як ВВП Німеччини знизився на 0,2%, Італії - на 0,1%. Економіка Євросоюзу у четвертому кварталі продемонструвала нульове зростання щодо липня-вересня.
За підсумками усього 2022 року ВВП єврозони продемонструвало зростання на 3,5% порівняно з попереднім роком.
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