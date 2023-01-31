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Бельгія назавжди відключить другий ядерний реактор
10:50 31.01.2023 |
У вівторок ввечері у Бельгії ядерний реактор Тіанж 2, другий за величиною з трьох реакторів Тіанж, буде остаточно зупинений після 40 років роботи.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації Euractiv.
Таким чином уже другий ядерний реактор буде зупинений в країні.
Відповідно до бельгійського закону 2003 року про поступову відмову від ядерної енергетики, Тіанж 2 буде відключено від мережі, незважаючи на заклики політиків з усього політичного спектра та громадських об'єднань зупинити закриття ядерних реакторів.
"Після того як у вересні було зупинено Дул 3, завтра буде зупинено Тіанж 2. Разом вони виробляли майже стільки ж електроенергії, скільки сонце і вітер разом узяті. Трагічно. Збереження якомога більшої кількості атомних електростанцій відкритими якомога довше має бути абсолютним пріоритетом", - написав у понеділок консервативний політик Барт де Вевер у своєму Twitter.
П'ять ядерних реакторів залишаться працювати в Бельгії після закриття Тіанж 2. Дул 1 і 2 мають бути закриті у 2025 році.
Дул 3 закрився у вересні минулого року, що змусило громадян і некомерційні організації подати до суду на державу, ядерного оператора Engie і оператора системи передачі Elia через занепокоєння щодо безпеки енергопостачання в умовах стрімкого зростання цін на енергоносії і напередодні важкої зими через війну Росії в Україні.
Дул 4 і Тіанж 3 теж планували закрити у 2025 році, однак уряд вирішив перенести закриття на 10 років.
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