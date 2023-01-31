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АНАЛІТИКА

Китай розширив географію використання цифрового юаня на 17 провінцій

 

Національний банк Китаю розширив пілотну програму з використання цифрового юаня (e-CNY) на 17 провінцій, повідомляє місцева преса.

Згідно із заявою представників ЦБ, влада продовжить докладати зусилля для впровадження e-CNY в традиційні платіжні системи, адже спостерігає «прорив у багатьох аспектах».

Представники уряду анонсували освітні заходи стосовно використання цифрового юаня у кожній провінції.

Китай розпочав тестування цифрової валюти ще у 2019 році. Зокрема, e-CNY використовували у Шанхаї, Хайнані, Циндао, на території проведення зимових Олімпійських ігор та в інших містах.

Загальний обсяг транзакцій в e-CNY за два роки сягнув понад 100 млрд юанів ($14 млрд). Втім, на думку колишнього директора з досліджень центробанку Се Піна, це «низький» показник використання.

За матеріалами: forklog.com.ua
Ключові теги: bitcoin, Китай
 

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