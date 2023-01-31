Фінансові новини
- |
- 31.01.23
- |
- 11:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
МВФ несуттєво покращив прогноз для глобальної економіки в 2023 році
09:16 31.01.2023 |
Міжнародний валютний фонд покращив на 0,2% прогноз для глобального економічного зростання в 2023 році, вказавши при цьому достатньо високий рівень інфляції, а також війну рф проти України як головні чинники негативного впливу на ситуацію.
Про це йдеться в оновленому огляді «Перспективи світової економіки» (WEO), який Укрінформ отримав у своє розпорядження.
«Очікується, що глобальне зростання знизиться з оціночних 3,4% у 2022 році до 2,9% у 2023 році, а потім зросте до 3,1% у 2024 році»,- зауважується в документі.
При цьому зазначається, що прогноз на 2023 рік є кращим на 0,2%, ніж передбачалося в жовтневому огляді WEO, однак він залишається нижче історичного рівня за період з 2000 року, який становить 3,8%.
Серед причин, які впливають на нинішні темпи зростання, називаються, зокрема, підвищення ставок центральних банків з метою боротьби з високою інфляцією, а також війна рф в Україні.
Крім того, зазначається, що швидке поширення COVID-19 у Китаї, який вважається однією із впливових економік світу, сповільнило зростання в 2022 році. Однак недавнє скасування обмежень в країні проклало шлях до швидшого, ніж очікувалося, відновлення.
Водночас, у МВФ оцінили інші показники, які впливають на зростання світової економіки. Зокрема, очікується, що глобальна інфляція впаде з 8,8% у 2022 році до 6,6% в 2023-му, а також до 4,3% у 2024 році. З усім тим, це все ще перевищуватиме середній рівень інфляції до пандемії, який у 2017-2019 роках оцінювався на рівні близько 3,5%.
При цьому зазначається, що баланс ризиків для світової економіки як і раніше схиляється до погіршення ситуації, однак несприятливі ризики скоротилися з моменту виходу останньої доповіді WEO в жовтні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Уряд оприлюднив новий порядок бронювання працівників і держслужбовців
|До України вирушили перші 60 БМП «Bradley»
|США створили інститут для виявлення корупції щодо допомоги Україні
|Вибори в Чехії принесли перемогу Україні: чим важливе обрання президентом генерала Павела
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Бельгія назавжди відключить другий ядерний реактор
|Китай розширив географію використання цифрового юаня на 17 провінцій
|ЄС не обмежить імпорт із України попри скарги фермерів
|Танки з Норвегії можуть бути в Україні до кінця березня
|МВФ несуттєво покращив прогноз для глобальної економіки в 2023 році
|Нетаньяху: Ізраїль та США не дадуть Ірану отримати ядерну зброю
|Прем'єр Нідерландів: готові розглянути запити України на винищувачі, але поки їх немає
Бізнес
|Американці купили український сервіс для геймерів за $100 мільйонів, – ЗМІ
|Середня зарплата українських тестувальників за останні пів року не змінилася і становить $2000
|Amazon планує інвестувати 35 мільярдів доларів в розвиток хмарних сервісів
|Після приходу Маска близько 80% співробітників покинули Twitter – CNBC
|Більше двох чарок - не наливати: Канада кардинально змінює рекомендації щодо алкоголю
|Tesla заробляє на одному автомобілі більше, ніж конкуренти – Reuters
|Sony і Honda представили електричний седан Afeela