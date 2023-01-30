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АНАЛІТИКА

Під ударом Китай. США та Японія обмежать експорт обладнання для випуску мікрочіпів

 

Сполучені Штати уклали угоду з Японією щодо обмеження експорту окресленого списку передового обладнання для виробництва чіпів до Китаю. До угоди також приєдналися Нідерланди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Угода поширить деякі заходи експортного контролю, вжиті Сполученими Штатами у жовтні, на компанії, що базуються у двох союзних країнах, включаючи ASML Holding NV, Nikon та Tokyo Electron.

Офіційні особи з Нідерландів та Японії перебували у Вашингтоні, щоб обговорити широке коло питань на переговорах, які вів радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.

Джерело, знайоме з перебігом переговорів, повідомило, що однією з тем було обмеження експорту обладнання для виробництва напівпровідників до Китаю.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте раніше заявив, що неясно, чи розкриє його уряд результати переговорів із США щодо нових експортних обмежень для напівпровідникової промисловості.

"Японські фірми, як і раніше, зможуть продавати несучасну продукцію до Китаю відповідно до законодавства, і будь-який спад у постачаннях до Китаю може бути компенсований у середньостроковій та довгостроковій перспективі за рахунок збільшення виробництва у таких регіонах, як США, Німеччина та Індія", - заявив аналітик дослідницької компанії Omdia Акіра Мінамікава.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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