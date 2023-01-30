Rheinmetall веде переговори щодо виробництва HIMARS у ФРН

Німецький виробник озброєнь - компанія Rheinmetall - готовий значно збільшити виробництво танкових і артилерійських боєприпасів, щоби задовольнити високий попит України та Заходу, а також може розпочати виробництво американських реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) HIMARS у Німеччині. Про це у суботу, 28 січня, повідомив генеральний директор компанії Армін Папперґер (Armin Papperger) в інтерв'ю агенції Reuters.

"На Мюнхенській конференції з безпеки (відбудеться у середині лютого. - Ред.) ми прагнемо укласти угоду з Lockheed Martin про початок виробництва HIMARS у Німеччині. У нас є технологія для виробництва боєголовок, а також для ракетних двигунів, і у нас є вантажівки для встановлення пускових установок", - розповів він.

За його словами, нині Rheinmetall веде переговори з виробником HIMARS Lockheed Martin, а обсяг інвестицій в такий проєкт може скласти кілька сотень мільйонів євро, основну частину з яких профінансує сама компанія.

Виробництво боєприпасів для "Гепардів" і "Леопардів"

Rheinmetall будує новий завод із виготовлення боєприпасів середнього калібру, які використовуються, зокрема Україною на німецьких зенітних самохідних артилерійських установках Gepard. Як повідомив Папперґер, запустити виробництво планують до середини року.

Також він наголосив, що Rheinmetall може збільшити виробництво танкових і артилерійських снарядів, у тому числі боєприпасів до танків Leopard 2, надання яких Україні пообіцяли вже кілька країн. "Ми можемо виробляти 240 тисяч танкових боєприпасів (120 мм) на рік, що більше, ніж потрібно у всьому світі. Потужність виробництва 155-мм артилерійських снарядів може бути збільшена до 500 тисяч на рік", - сказав Папперґер, додавши, що у 2022 році компанія виготовила до 70 тисяч танкових і 70 тисяч артилерійських снарядів.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну попит на ці боєприпаси зріс через їхнє масове використання на полі бою, а також через наповнення власних запасів західними країнами.

Новий пороховий завод

Крім того, Rheinmetall розглядає будівництво нового порохового заводу, який "необхідний з огляду на дефіцит спеціальних порохів, що може стати перешкодою для збільшення виробництва танкових і артилерійських снарядів", зазначив Папперґер. Утім, інвестиції в розмірі від 700 до 800 мільйонів євро мають бути покриті німецьким урядом, додав він. "Держава має інвестувати, а ми вкладаємо наші технології. Натомість держава отримує частку заводу та прибутку. Таку інвестицію неможливо потягнути самотужки. Це інвестиція в національну безпеку, тому нам потрібна державна підтримка", - пояснив він.

Гендиректор компанії виступив за збільшення оборонного бюджету Німеччини задля поповнення запасів зброї. "51 мільярд євро в оборонному бюджеті не вистачить, щоб закупити все необхідне. А 100 мільярдів євро закладені в спеціальних фондах - частково з'їдені інфляцією", - сказав він, додавши, що потрібно 300 мільярдів євро.

Найближчими днями керівництво оборонної промисловості Німеччини вперше має зустрітися з новим міністром оборони країни Борисом Пісторіусом (Boris Pistorius). На зустрічі обговорюватимуться шляхи пришвидшення закупівлі зброї та боєприпасів, оскільки війна РФ проти України виснажила запаси Бундесверу.