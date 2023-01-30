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АНАЛІТИКА

Генерал США прогнозує війну з Китаєм через два роки

 

Війна між США та Китаєм може розпочатися в 2025 році, прогнозує генерал США, керівник транспортного командування військово-повітряних сил (ВПС) Майкл Мініхан у внутрішньому документі, про який в ніч на суботу, 28 січня, повідомили на сайті американського телеканалу NBC News

. Пізніше офіційний представник ВПС США майор Хоуп Кронін офіційно підтвердила, що це не фейк.

"Сподіваюся, я помиляюся. Моя інтуїція підказує, що ми воюватимемо у 2025 році. Сі (лідер Китаю Сі Цзіньпін. - Ред.) забезпечив собі третій строк (на посаді генерального секретаря центрального комітету Комуністичної партії КНР. - Ред.) і сформував свою військову раду в жовтні 2022 року. Президентські вибори на Тайвані пройдуть у 2024 році та дадуть Сі привід. Президентські вибори в США пройдуть у 2024 році, що створить для Сі ситуацію, в якій Америка буде зайнята іншими темами. Команда Сі, привід і можливість - все це буде дано до 2025 року", - пише Мініхан у внутрішньому документі.

У ньому генерал вказав на необхідність забезпечити максимальну оперативну готовність бойових підрозділів, які перебувають в його підпорядкуванні, вже цього року. За даними NBC, у підпорядкуванні командування повітряної мобільності перебувають близько 500 військовослужбовців. Також у розпорядженні командування є близько 500 літаків, які використовуються для транспортування та заправки.

Пентагон про заяву генерала Мініхана

Представниця американських ВПС Кронін зазначила, що заява Мініхана "ґрунтується на торішніх фундаментальних зусиллях" командування щодо підготовки своїх сил "до майбутніх конфліктів, якщо політика стримування зазнає невдачі".

У свою чергу офіційний представник міністерства оборони США (Пентагон), бригадний генерал Патрік Райдер наголосив, що в стратегії національної оборони США ясно сказано, що "Китай є основним викликом" і що американські посадові особи ведуть спільну роботу з союзниками та партнерами, щоби "зберегти мирну, вільну та відкриту Індо-Тихоокеанську зону".

Американська газета The Washington Post
нагадує, що Мініхан ще у вересні 2022 року заявляв, що Китай є "екзистенційною загрозою американському стилю життя" і потрібно терміново працювати над тим, аби перемогти його.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США, Китай
 

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