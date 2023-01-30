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АНАЛІТИКА

Трамп розпочав передвиборчу кампанію

 

Колишній президент США Дональд Трамп у суботу, 28 січня, проводить перші мітинги напередодні президентських виборів 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як повідомляє видання, у Трампа заплановано на сьогодніодразу два мітинги: один у Нью-Гемпширі, а другий - у Південній Кароліні. Йдеться про штати, які серед перших проводять праймеріз Республіканської партії.

Як відомо, він заявив про намір брати участь у виборах у листопаді 2022 року.

Зазначено, що Трамп поки є єдиним республіканцем, який заявив про намір балотуватися в президенти від своєї партії. Однак, очікується, що потенційні суперники, зокрема губернатор Флориди Рон ДеСантіс, колишній віцепрезидент Майк Пенс і колишній губернатор Південної Кароліни Ніккі Гейлі, яка була послом Трампа в ООН, розпочнуть свою кампанію протягом найближчих місяців.

Нагадаємо, Дональд Трамп вирішив знову поборотися за посаду президента США. До Федеральної виборчої комісії вже надійшли документи від команди колишнього глави держави.

Чинний президент США Джо Байден досить лаконічно відреагував на висування Трампа в президенти: "Дональд Трамп підвів Америку".

А німецький канцлер Олаф Шольц взагалі сподівається, що Дональд Трамп зазнає поразки на виборах президента США у 2024 році.

Також раніше ми писали, що Комісія з розслідування нападу на Капітолій вважає, що експрезиденту США Дональду Трампу слід заборонити знову обіймати державні посади.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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