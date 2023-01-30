Прем'єрка Франції виключила компроміс щодо непопулярної пенсійної реформи

Прем'єр-міністерка Франції Елізабет Борн заявила, що запропонована урядом пенсійна реформа, яка передбачає поступове зростання пенсійного віку й викликала критику профспілок, у своїх ключових положенням переглядатись не буде.

Про це, як пише "Європейська правда", вона сказала в інтерв'ю France Info.

"Це (реформа) більше не підлягає обговоренню... Це компроміс, який ми запропонували після того, як вислухали організації роботодавців і профспілок, після обміну думками з різними парламентськими групами", - зазначила Борн.

Очільниця уряду Франції водночас додала, що відкрита до дискусії в парламенті щодо кращого використання "освітніх" та "декретних" відпусток, отриманих жінками протягом їхньої кар'єри.

"На сьогоднішній день є багато жінок, які не можуть використовувати їх у повній мірі, ми зараз аналізуємо ситуацію цих жінок, які... завтра можуть не використовувати їх у повній мірі, тому цей аналіз триває", - додала вона.

У понеділок французький парламент почне розгляд проєкту пенсійної реформи в комітеті, а також семи тисяч правок до неї.

План уряду Франції передбачає поступове підвищення віку виходу на пенсію на три місяці щороку, щоб до 2030-го він досяг цільового показника в 64 роки замість нинішніх 62. Раніше французький уряд планував підвищити пенсійний вік до 65 років. Крім того, з 2027 року - на вісім років раніше, ніж планувалось до цього - для отримання повної пенсії необхідно буде відпрацювати мінімум 43 роки.

Пропонована пенсійна реформа виявилась вкрай непопулярною серед французів загалом і профспілок зокрема. Останні обурюються, що це підриває законні права працівників, та пропонують замість підвищення пенсійного віку додатковий податок на багатство чи збільшення внесків від роботодавців, які йдуть на фінансування пенсій.

Перебудова пенсійної системи була ключовою реформою президента Франції Емманюеля Макрона, з якою він був уперше обраний у 2017 році. Він пояснював її необхідністю зменшити дефіцит пенсійного бюджету, адже рівень зайнятості у Франції серед 60-64-річних є одним із найнижчих серед провідних індустріальних країн.