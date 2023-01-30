Іранську колону вантажівок обстріляли літаки у Сирії

Літаки обстріляли колону іранських вантажівок, які переїжджали через кордон з Іраку до Сирії. Обстріл стався на прикордонному переході Букемаль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al-Hadath.

Колона вантажівок складалася із 25 транспортних засобів. Сирійський центр з дотримання прав людини повідомив, що вони везли до Сирії зброю для угруповань, які підтримує Тегеран.

За даними Сирійського центру за дотриманням прав людини, колону було знищено. Стверджується, що є жертви. Їхнє число не уточнюється.

Нагадаємо, у неділю, 29 січня, в Ірані пролунали вибухи в штаб-квартирі Корпусу вартових ісламської революції.