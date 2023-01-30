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Іранську колону вантажівок обстріляли літаки у Сирії
08:21 30.01.2023 |
Літаки обстріляли колону іранських вантажівок, які переїжджали через кордон з Іраку до Сирії. Обстріл стався на прикордонному переході Букемаль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al-Hadath.
Колона вантажівок складалася із 25 транспортних засобів. Сирійський центр з дотримання прав людини повідомив, що вони везли до Сирії зброю для угруповань, які підтримує Тегеран.
За даними Сирійського центру за дотриманням прав людини, колону було знищено. Стверджується, що є жертви. Їхнє число не уточнюється.
Нагадаємо, у неділю, 29 січня, в Ірані пролунали вибухи в штаб-квартирі Корпусу вартових ісламської революції.
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