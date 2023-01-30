Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США не виключають військових дій проти Ірану, - Блінкен

 

Уряд США не відкидає військових дій, щоб запобігти придбанню Іраном ядерної зброї.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt .

Держсекретар сказав в інтерв'ю "Аль-Арабії" під час своєї поїздки на Близький Схід у неділю, що розглядаються всі варіанти.

Коли його запитали, чи це військовий варіант, Блінкен не виключив цього.

"Всі варіанти на столі", - повторив він.

Однак він також сказав, що найкращий шлях лежить через дипломатію. За словами Блінкена, Іран мав шанс повернутися до міжнародної ядерної угоди, але він відмовився. Ще влітку 2022 року президент США Джо Байден не виключав атаки "у крайньому разі".

Нагадаємо, в ніч проти 29 січня в Ірані в низці стратегічних об'єктів прогриміли вибухи. Міноборони Ірану стверджує, що було здійснено атаку дронів.

Також раніше стало відомо, що таємний удар безпілотника по оборонному комплексу в Ірані завдав Ізраїль. Оскільки США та Ізраїль шукають нові способи стримування ядерних та військових амбіцій Тегерана.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Іран, США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,8762
  0,1280
 0,32

Курс обміну валют на сьогодні, 10:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8828  0,04 0,09 40,6041  0,01 0,02
EUR 42,6252  0,05 0,11 43,7348  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес