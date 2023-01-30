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АНАЛІТИКА

Туреччина та ОАЕ можуть втратити доступ до ринку США за недотримання санкцій – ЗМІ

 


Заступник міністра фінансів США Брайан Нельсон під час поїздки до Туреччини та Близького Сходу цього тижня попередить країни та компанії, що вони можуть втратити доступ до американського ринку, якщо вестимуть бізнес із суб'єктами, на яких поширюються американські обмеження.

Про це повідомляє Reuters.

"Брайан Нельсон, заступник міністра з питань тероризму та фінансової розвідки, відвідає Оман, Об'єднані Арабські Емірати та Туреччину з 29 січня по 3 лютого, де зустрінеться з урядовцями, а також представниками бізнесу та фінансових установ, щоб підтвердити, що Вашингтон продовжуватиме агресивно впроваджувати свої санкції", - зазначають в агентстві.

Перебуваючи в регіоні, Нельсон обговорить зусилля Казначейства США з протидії спробам Росії обійти санкції та експортний контроль, запроваджені через її жорстоку війну проти України, дестабілізуючу діяльність Ірану в регіоні, незаконні фінансові ризики, що підривають економічне зростання, та іноземні інвестиції.

Візит високопосадовця мінфіну США до Туреччини для обговорення санкцій після низки попереджень, зроблених минулого року посадовцями американського уряду, коли Вашингтон посилив тиск на Анкару з метою забезпечення дотримання американських обмежень щодо Росії.
За матеріалами: Економічна правда
 

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