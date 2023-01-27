Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Білорусь збільшує тарифи на транспортування нафти через свою територію

 

З 1 лютого компанія «Гомельтранснафта Дружба», яка перекачує російську нафту через територію Білорусії, підвищить тарифи на свої послуги. Вони зростуть на 9%.

«Тарифи на послуги, що надаються ВАТ «Гомельтранснафта Дружба» з транзитного транспортування нафти через територію Республіки Білорусь, проіндексовані на 9%", - йдеться в прес-релізі на сайті Міністерства антимонопольного регулювання та торгівлі Білорусії.

Також будуть підвищені тарифи на транспортування нафти внутрішньореспубліканськими маршрутами.

ВАТ «Гомельтранснафта Дружба» - це білоруський оператор системи магістральних нафтопроводів "Дружба". У листопаді 2022 року вона запропонувала «Транснафті» підвищити тариф на транзит нафти через територію Білорусії на 39% з 2023 року.
За матеріалами: EnKorr
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,7482
  0,0951
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8470  0,00 0,00 40,6107  0,00 0,01
EUR 42,6726  0,08 0,18 43,7359  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес