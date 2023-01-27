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Білорусь збільшує тарифи на транспортування нафти через свою територію
17:25 27.01.2023 |
З 1 лютого компанія «Гомельтранснафта Дружба», яка перекачує російську нафту через територію Білорусії, підвищить тарифи на свої послуги. Вони зростуть на 9%.
«Тарифи на послуги, що надаються ВАТ «Гомельтранснафта Дружба» з транзитного транспортування нафти через територію Республіки Білорусь, проіндексовані на 9%", - йдеться в прес-релізі на сайті Міністерства антимонопольного регулювання та торгівлі Білорусії.
Також будуть підвищені тарифи на транспортування нафти внутрішньореспубліканськими маршрутами.
ВАТ «Гомельтранснафта Дружба» - це білоруський оператор системи магістральних нафтопроводів "Дружба". У листопаді 2022 року вона запропонувала «Транснафті» підвищити тариф на транзит нафти через територію Білорусії на 39% з 2023 року.
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