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АНАЛІТИКА

Реформа енергоринку ЄС буде представлена у березні - представник Єврокомісії

 

Реформа ринку електроенергії Європейського Союзу (ЄС), що передбачає відв'язку ціни електроенергії від ціни на газ, буде представлена в березні, повідомив член Європейської Комісії (ЄК) Віргініюс Синкявічюс, який відповідає в ЄК за питання довкілля, водних ресурсів та рибальства.

"Комісія планує представити цю пропозицію вже у березні", - заявив він у п'ятницю в комітеті сейму з європейських справ.

"Наразі інших деталей немає, тривають консультації з країнами-членами та із зацікавленими особами", - додав він.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на тлі розв'язаної РФ повномасштабної війни проти України заявила у вересні минулого року, що реформа ринку електроенергії в ЄС необхідна для того, щоб зменшити вплив газових цін на вартість електроенергії.

У грудні міністри енергетики ЄС домовилися про обмеження ціни на газ на рівні 180 євро за МВт.год. євро вище за середню ціну на інших міжнародних ринках за той самий період. Механізм набуде чинності 15 лютого та діятиме протягом одного року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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