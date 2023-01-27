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АНАЛІТИКА

IKEA знайшла заміну російській деревині в Швеції та країнах Балтії

 

Найбільший у світі меблевий бренд IKEA, яка відмовилась від поставок деревини з РФ і Білорусі, використовує більше деревини зі Швеції та країн Балтії.

Про це заявив керівник відділу постачання деревини IKEA Ульф Йоханссон, пише Reuters.

Зазначається, що один з найбільших світових споживачів деревини - використав 20 мільйонів кубометрів деревини для виробництва своєї продукції за 12 місяців до серпня 2022 року.

"Нам вдалося замістити ці обсяги (Росії та Білорусі) в інших країнах на дуже гарячому ринку деревини", - сказав Ульф Йоханссон в інтерв'ю Reuters.

За його словами, Швеція, країни Балтії, Польща та Німеччина є одними з країн, де ІКЕА збільшила постачання деревини внаслідок війни в Україні, додавши, що деякі з цих рішень можуть бути довгостроковими, а інші - короткостроковими.

Росія і Білорусь були п'ятим і шостим найбільшими постачальниками деревини для IKEA до війни, на їх частку припадало 6% і 5% відповідно.

Польща, за якою йдуть Литва та Швеція, були трьома найбільшими постачальниками за 12 місяців до серпня 2022 року.

Магазини IKEA в Росії закриті з березня, в той час як торгові центри, що належать IKEA, залишаються відкритими. Чотири фабрики Inter IKEA в країні закриті і виставлені на продаж.

За словами Йоханссона, зараз IKEA переглядає свою довгострокову стратегію постачання деревини з точки зору альтернатив Росії, а також у світлі планів розширення в Південній Америці, де вона відкрила свій перший магазин у 2022 році.
За матеріалами: Економічна правда
 

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