Фінансові новини
- |
- 27.01.23
- |
- 12:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄС хоче висилати більше нелегальних мігрантів, їх кількість зросла до рекордного рівня
09:17 27.01.2023 |
В Європейському Союзі шукають шляхи стримування нелегальної імміграції та вислання більшої кількості людей, що відродило суперечливі ідеї щодо прикордонних парканів та центрів притулку за межами Європи.
Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".
Прикордонне агентство ЄС Frontex повідомило про 330 000 нелегальних перетинів кордону минулого року, що є найвищим показником з 2016 року, з різким збільшенням на західнобалканському маршруті.
"Ми маємо величезне збільшення кількості нелегальних мігрантів. У нас дуже низький рівень повернення, і я бачу, що ми можемо досягти тут значного прогресу", - заявила єврокомісар з питань внутрішніх справ Ілва Йоханссон на переговорах 27 міністрів міграції ЄС.
Данія, Нідерланди та Латвія були серед тих, хто закликав до посилення тиску за допомогою віз та допомоги у розвитку близько 20 країн - включаючи Ірак та Сенегал - які, на думку ЄС, не співпрацюють у питанні повернення своїх громадян, які не мають права перебувати в Європі.
Лише близько п'ятої частини таких людей повертається назад, і ще однією перешкодою є недостатні ресурси та координація з боку ЄС.
Переговори міністрів відбуваються напередодні саміту лідерів ЄС, який відбудеться 9-10 лютого. Згідно з проектом їхнього спільного рішення, з яким ознайомилося агентство Reuters, вони також прагнутимуть збільшити кількість повернень мігрантів.
"Загальна економічна криза змушує такі країни, як Туніс, перетворюватися з транзитної країни на країну, куди місцеві жителі також хочуть виїхати. Це змінює ситуацію. Але це все ще дуже керовано, особливо якщо ЄС діє разом", - сказав чиновник ЄС.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Польща надасть Україні ще 60 танків додатково до анонсованих раніше Leopard 2 - Моравецький
|«Слуга народу» виключила Тищенка з партії за прагнення долучитись до «української громади в Королівстві Таїланд»
|ПАРЄ підтримала створення трибуналу для керівництва РФ та Білорусі
|Сили ППО ЗСУ у четвер знищили 47 російських ракет, 20 із них у районі Києва - Залужний
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Естонія хоче передати Україні касетні боєприпаси, але потрібен дозвіл Німеччини
|Бельгія передасть Україні ракети AIM-120 AMRAAM для NASAMS і стрілецьку зброю
|Японія обмежує експорт до РФ вакцин і ядерного обладнання
|Нова китайська відкритість. Чому Сі Цзіньпін змінив курс
|У ЄС дозволили їсти цвіркунів і хробачків
|Найбагатша людина в Азії за два дні втратила 45 млрд доларів, - Bloomberg
Бізнес
|Amazon планує інвестувати 35 мільярдів доларів в розвиток хмарних сервісів
|Після приходу Маска близько 80% співробітників покинули Twitter – CNBC
|Більше двох чарок - не наливати: Канада кардинально змінює рекомендації щодо алкоголю
|Tesla заробляє на одному автомобілі більше, ніж конкуренти – Reuters
|Sony і Honda представили електричний седан Afeela
|Естонія запускає власний застосунок на базі «Дії»
|США планують створити «документи у смартфоні», взявши за основу українську «Дію»