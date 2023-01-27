ЄС хоче висилати більше нелегальних мігрантів, їх кількість зросла до рекордного рівня

В Європейському Союзі шукають шляхи стримування нелегальної імміграції та вислання більшої кількості людей, що відродило суперечливі ідеї щодо прикордонних парканів та центрів притулку за межами Європи.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Прикордонне агентство ЄС Frontex повідомило про 330 000 нелегальних перетинів кордону минулого року, що є найвищим показником з 2016 року, з різким збільшенням на західнобалканському маршруті.

"Ми маємо величезне збільшення кількості нелегальних мігрантів. У нас дуже низький рівень повернення, і я бачу, що ми можемо досягти тут значного прогресу", - заявила єврокомісар з питань внутрішніх справ Ілва Йоханссон на переговорах 27 міністрів міграції ЄС.

Данія, Нідерланди та Латвія були серед тих, хто закликав до посилення тиску за допомогою віз та допомоги у розвитку близько 20 країн - включаючи Ірак та Сенегал - які, на думку ЄС, не співпрацюють у питанні повернення своїх громадян, які не мають права перебувати в Європі.

Лише близько п'ятої частини таких людей повертається назад, і ще однією перешкодою є недостатні ресурси та координація з боку ЄС.

Переговори міністрів відбуваються напередодні саміту лідерів ЄС, який відбудеться 9-10 лютого. Згідно з проектом їхнього спільного рішення, з яким ознайомилося агентство Reuters, вони також прагнутимуть збільшити кількість повернень мігрантів.

"Загальна економічна криза змушує такі країни, як Туніс, перетворюватися з транзитної країни на країну, куди місцеві жителі також хочуть виїхати. Це змінює ситуацію. Але це все ще дуже керовано, особливо якщо ЄС діє разом", - сказав чиновник ЄС.