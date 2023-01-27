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У ЄС підготували нові санкції проти Білорусі через співучасть в агресії проти України – Bloomberg
09:11 27.01.2023 |
Європейський Союз підготував новий пакет санкцій проти Білорусі через її роль у підтримці повномасштабного російського вторгнення в Україну.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", передає агенція Bloomberg.
Запропоновані санкції багато в чому дублюють обмеження, які Євросоюз уже запровадив проти Росії - зокрема щодо експорту ключових технологій та енергетичного сектора.
Йдеться зокрема про:
* заборону експорту товарів і технологій подвійного призначення, які використовуються у військових цілях і можуть посилити промисловий потенціал країни;
* санкції на нафту, вугілля, сталеву продукцію і золото;
* торговельні обмеження на предмети розкоші, інвестиції та надання певних послуг;
* заходи, які можуть вдарити по авіаційному та енергетичному секторах і ключових джерелах доходів країни.
Подібно до санкцій ЄС, запроваджених проти Росії, проєкт містить виключення для медикаментів, сільськогосподарської та харчової продукції, а також дозволи на відповідні фінансові операції за участю осіб, що потрапили під санкції.
Законодавство також дозволить ЄС переслідувати тих, хто допомагає обходити санкції, накладені на білоруських фізичних та юридичних осіб.
Для схвалення запропонованих заходів необхідна підтримка всіх країн-членів Європейського Союзу.
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