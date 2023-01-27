ЄС розглядає обмеження ціни на експорт дизельного палива РФ у $100

Європейський Союз планує обмежити ціну на російське дизельне паливо на рівні 100 доларів за барель.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Bloomberg.

Єврокомісія розглядає цей план після того, як "Група семи" (G7) запропонувала ціновий діапазон, частково заснований на існуючому обмеженні на російську сиру нафту.

ЄС має намір заборонити імпорт російських нафтопродуктів, починаючи з 5 лютого, як частину зусиль, спрямованих на запровадження санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну.

ЄС і G7 хочуть запровадити цінові обмеження на російський експорт до третіх країн, але ціна на нафту є змінною і волатильною.

За словами людей, знайомих з цим питанням, ціна в 100 доларів за барель буде застосовуватися до таких продуктів, як дизельне паливо.

Обмеження в 45 доларів за барель застосовуватиметься до продуктів зі знижкою, таких як мазут, додали співрозмовники.

Цифри ще можуть змінитися під час переговорів з країнами-членами ЄС.

Переговори щодо рівня цін ускладнюються намаганням ЄС збалансувати дві конкуруючі цілі: обмежити російські доходи і запобігти стрибкам цін або дефіциту ключових продуктів на світовому ринку.

ЄС повинен буде досягти одностайної згоди щодо граничних рівнів цін, які потім мають бути затверджені G7.

Дипломати ЄС почнуть обговорювати рівні цін у п'ятницю, і, як очікується, гарячі переговори триватимуть протягом наступних кількох днів, причому група країн прагне накласти жорсткіші обмеження на російські доходи від експорту нафти.

Для порівняння, ф'ючерси на дизельне паливо на північному заході Європи, згідно з даними ICE Futures Europe, наразі торгуються на рівні 130 доларів за барель.

Однак російські поставки вже торгуються з великим дисконтом порівняно з поставками з інших країн, а це означає, що вплив на доходи російських продавців може бути не таким значним, як показують дані, нещодавно надані S&P Global Commodity Insights.