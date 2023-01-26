Експорт російської деревини впав через санкції на 20%

Експорт деревини хвойних та листяних порід з Росії у 2022 році впав на 20,8% - до 23 млн кубометрів.

Про це у прес-службі "Рослєсіфоргу" (підрозділ Рослісгоспу) повідомили російському агентству РБК.

За інформацією відомства, західні країни зменшили закупівлю російських пиломатеріалів приблизно вдвічі.

За даними російської платформи Lesprom Network, у 2021 році Росія експортувала на європейський ринок 4 млн кубометрів хвойних пиломатеріалів та 0,4 млн куб. м - з листяних порід дерев. У січні-листопаді 2022 року експорт усіх пиломатеріалів упав до 1,76 млн кубометрів. Гендиректор Lesprom Network зауважував, що іншого такого ринку для російської деревини, як ЄС, просто немає.

Своєю чергою у "Рослєсінфоргу" повідомили, що у 2022 році російска розпиляна деревина поставлялася до 89 країн, у 2021 році їх було більше - 94.

Імпорт російської деревини припинили Тайвань, Макао, Індонезія, Беліз, Куба, Нова Зеландія, Пакистан, Непал, Кілінг (Кокосові острови) та Аргентина. Водночас з'явилися нові покупці: Мексика, Палестина, Лівія, Люксембург та Фарерські острови.

На тлі запровадження санкцій у 2022 році експорт російських пиломатеріалів частково вдалося перенаправити до країн Близького Сходу та Північної Африки. За даними "Рослісінфоргу", обсяг загального експорту в цьому напрямку збільшився на 17,84% - до 1,2 млн. куб. м порівняно з 2021 роком. ОАЕ збільшили імпорт російських пиломатеріалів на 83%, Іран - на 75%, Йорданія - на 45%.

Як повідомлялося, раніше журналісти з'ясували, що російські й білоруські лісові матеріали, які потрапили під санкції Євросоюзу, продовжують постачати на ринки ЄС під виглядом казахстанського й киргизького лісу.

Території Казахстану і Киргизстану майже не вкриті лісами, обидві країни практично не виробляють деревину. Але, за документами, імпорт дерева до ЄС із цих двох країн за пів року зріс у 66,6 раза порівняно з попереднім роком.

Нагадаємо, під заборону ЄС на імпорт лісопродукції з РФ від 8 квітня потрапили деревина та вироби з неї, деревне вугілля, деревна маса, крафт-папір та деякі види крафт-картону, а також меблі та її частини. Також ЄС заборонив постачати в Росію меламінові та фенольні смоли, поліуретани, які використовуються для виробництва сполучник для деревинно-плитного сегменту та клеєної деревної продукції.

За даними російських профільних об'єднань, через санкції Євросоюзу РФ втратила можливість експортувати лісопродукцію вартістю близько $6 млрд на рік.