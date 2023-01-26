Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

72% французів проти урядового проєкту пенсійної реформи - опитування

72% французів проти урядового проєкту пенсійної реформи - опитування

 

72% французів не задоволені запропонованою урядом пенсійною реформою, яка, серед іншого, передбачає підвищення пенсійного віку.

Як повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда", про це свідчать результати опитування Elabe.

Опитування засвідчило зростання і невдоволення ідеєю реформи, і підтримки протестів проти неї.

72% опитаних проти проєкту реформи. Це на 6% більше, ніж тиждень тому, та вже 13% більше, ніж два тижні тому. З них 40% "різко проти" і частка таких респондентів за останні два тижні зросла на 15%.

Серед респондентів, які належать до працюючого населення, противників реформи 78%. Проти виступають і 59% тих, хто вже на пенсії - на 13% більше, ніж тиждень тому.

Серед прихильників Макрона з проєктом згодні 68%, тоді як серед прихильників лідера "Нескореної Франції" Жана-Люка Меланшона проти реформи 88%, серед прихильників Марін Ле Пен - 82%. При цьому понад 80% серед тих, хто проти реформи, кажуть, що висловлюються саме проти її змісту, а не лише тому, що вони не є прихильниками чинної влади.

Нагадаємо, у четвер 19 січня акції протесту проти пенсійної реформи у різних містах Франції зібрали від 1,1 млн до 2 млн учасників, профспілки та партії лівого спрямування планують продовжити їх. Втім, уряд поки не планує коригувати проєкт.

Запропонована реформа передбачає підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років. Уряд наполягає, що це єдиний спосіб забезпечити життєздатність чинної системи з огляду на старіння населення та продовження середньої тривалості життя.

Профспілки обурюються, що це підриває законні права працівників, та пропонують замість підвищення пенсійного віку додатковий податок на багатство чи збільшення внесків від роботодавців, які йдуть на фінансування пенсій.
Ключові теги: Франція
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,8433
  0,0804
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8481  0,00 0,01 40,6142  0,00 0,00
EUR 42,5962  0,06 0,14 43,6865  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес