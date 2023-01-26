72% французів проти урядового проєкту пенсійної реформи - опитування

72% французів не задоволені запропонованою урядом пенсійною реформою, яка, серед іншого, передбачає підвищення пенсійного віку.

Як повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда", про це свідчать результати опитування Elabe.

Опитування засвідчило зростання і невдоволення ідеєю реформи, і підтримки протестів проти неї.

72% опитаних проти проєкту реформи. Це на 6% більше, ніж тиждень тому, та вже 13% більше, ніж два тижні тому. З них 40% "різко проти" і частка таких респондентів за останні два тижні зросла на 15%.

Серед респондентів, які належать до працюючого населення, противників реформи 78%. Проти виступають і 59% тих, хто вже на пенсії - на 13% більше, ніж тиждень тому.

Серед прихильників Макрона з проєктом згодні 68%, тоді як серед прихильників лідера "Нескореної Франції" Жана-Люка Меланшона проти реформи 88%, серед прихильників Марін Ле Пен - 82%. При цьому понад 80% серед тих, хто проти реформи, кажуть, що висловлюються саме проти її змісту, а не лише тому, що вони не є прихильниками чинної влади.

Нагадаємо, у четвер 19 січня акції протесту проти пенсійної реформи у різних містах Франції зібрали від 1,1 млн до 2 млн учасників, профспілки та партії лівого спрямування планують продовжити їх. Втім, уряд поки не планує коригувати проєкт.

Запропонована реформа передбачає підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років. Уряд наполягає, що це єдиний спосіб забезпечити життєздатність чинної системи з огляду на старіння населення та продовження середньої тривалості життя.

Профспілки обурюються, що це підриває законні права працівників, та пропонують замість підвищення пенсійного віку додатковий податок на багатство чи збільшення внесків від роботодавців, які йдуть на фінансування пенсій.