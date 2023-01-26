США переконує Туреччину припинити російські польоти з американськими літаками — WSJ

Представники адміністрації президента США Джо Байдена намагаються переконати Туреччину, щоб вона заборонила російським авіакомпаніям літати в та з країни на літаках американського виробництва.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Wall Street Journal.

За словами співрозмовників, минулого місяця високопоставлені американські чиновники попередили, що турецьким громадянам загрожує тюремне ув'язнення, штрафи, втрата експортних привілеїв та інші заходи, якщо вони нададуть такі послуги, як заправка пальним і запчастини для літаків американського виробництва, які літають до росії та білорусі та з них, порушуючи експортні правила контролю, запровадженого торік через агресію проти України. Помічник міністра торгівлі США Теа Розман Кендлер звернулася з цим посланням до турецьких офіційних осіб під час свого грудневого візиту до Туреччини.

Експортний контроль забороняє будь-яким літакам, виробленим у США, або тим, які включають більше ніж 25% частин, контрольованих США, здійснювати польоти до росії чи білорусі без ліцензії, виданої Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США. російські авіакомпанії продовжують літати на літаках Boeing всупереч зусиллям США та Європейського Союзу щодо їх приземлення, включаючи запровадження санкцій, які обмежують політ літаків росії в західне небо, заборону постачання запасних частин, необхідних для безпечного обслуговування літаків, і анулювання договорів лізингу повітряних суден.

Згідно з даними авіаційно-аналітичної компанії Cirium, з 1 жовтня російські та білоруські авіакомпанії, у тому числі московський державний "Аерофлот", здійснили понад 2100 рейсів до Туреччини на літаках американського виробництва, включаючи Boeing 777, 757 і 737.

Як повідомляв Укрінформ, український суд наклав арешт на два літаки Ан-148, що належать російському акціонерному товариству.