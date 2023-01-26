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У Москві рекордно впав попит на елітне житло
10:43 26.01.2023 |
У 2022 році було укладено близько 860 угод із житловими приміщеннями в елітних новобудовах Москви, що стало мінімальним значенням за останні п'ять років.
Про це йдеться у дослідженні консалтингової компанії NF Group, повідомляє російське інформагентство РБК.
Загалом минулого року на продаж в елітних московських новобудовах було виставлено близько 1,8 тис. квартир та апартаментів. Це на 42% вище за показник кінця 2021 року, але на 16% менше, ніж наприкінці 2020 року, і на 30% - ніж у 2019-му.
При цьому середня ціна одного квадратного метра у елітних новобудовах Москви минулого року зросла на 12%, перетнувши позначку у 1 мільйон рублів.
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