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АНАЛІТИКА

У Москві рекордно впав попит на елітне житло

 

У 2022 році було укладено близько 860 угод із житловими приміщеннями в елітних новобудовах Москви, що стало мінімальним значенням за останні п'ять років.

Про це йдеться у дослідженні консалтингової компанії NF Group, повідомляє російське інформагентство РБК.

Загалом минулого року на продаж в елітних московських новобудовах було виставлено близько 1,8 тис. квартир та апартаментів. Це на 42% вище за показник кінця 2021 року, але на 16% менше, ніж наприкінці 2020 року, і на 30% - ніж у 2019-му.

При цьому середня ціна одного квадратного метра у елітних новобудовах Москви минулого року зросла на 12%, перетнувши позначку у 1 мільйон рублів.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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