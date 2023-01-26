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АНАЛІТИКА

Найбільша у світі целюлозно-паперова компанія йде з Росії

 

Американська компанія International Paper виходить із прибуткового російського целюлозного бізнесу. Російські партнери компанії викуплять її частку орієнтовно за 500 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

У компанії заявили, що продадуть свою 50-відсоткову частку групи "Ілім" російським партнерам по спільному підприємству. Повідомляється, що ці партнери на чолі з головою правління зацікавлені у покупці частки американської компанії у пов'язаній корпоративній структурі.

International Paper витратила приблизно 720 млн. доларів на покупку своєї половини "Іліма". За три квартали 2022 року Ілім надав близько 250 млн. доларів прибутку, що становить майже 14% від загальної суми компанії, і виплатила дивіденди розміром 204 млн доларів.

Раніше ми писали, що найбільший у світі хімічний концерн BASF та дочірня компанія Wintershall Dea вирішили залишити Росію через її вторгнення до України.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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