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АНАЛІТИКА

Чехія отримала першу компенсацію від ЄС за передану Україні зброю

 

Перший платіж від Євросоюзу у розмірі 6,5 млн євро у якості компенсації за поставлене в Україну озброєння надійшов на рахунки Міноборони Чехії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства оборони Чехії.

Компенсації реалізуються через Європейський фонд миру, який слугує для фінансування пріоритетів ЄС у галузі оборони та безпеки.

"Підтримка України - наш стратегічний інтерес, і ми хочемо продовжувати його у співпраці з нашими союзниками. Я ціную, що навіть ЄС не вагався і одразу після початку російської агресії залучив фінансові ресурси Європейського фонду миру для підтримки своїх країн-членів, які допомагають Україні" , - заявила міністр оборони Яна Чорнохова.

Спочатку фонд був створений для фінансування місій та операцій ЄС, а також стабілізації країн-партнерів по сусідству. Вже 28 лютого 2022 року Рада ЄС прийняла рішення про те, що кошти мають бути спрямовані на компенсацію тим країнам-членам, які постачають військову техніку в Україну, та виділила на ці цілі перші 500 млн євро.

Навчальна місія ЄС для України, в якій бере участь Чехія з грудня минулого року, також фінансується за рахунок коштів Європейського фонду миру.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Чехія, ЄС
 

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