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Чехія отримала першу компенсацію від ЄС за передану Україні зброю
09:22 26.01.2023 |
Перший платіж від Євросоюзу у розмірі 6,5 млн євро у якості компенсації за поставлене в Україну озброєння надійшов на рахунки Міноборони Чехії.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства оборони Чехії.
Компенсації реалізуються через Європейський фонд миру, який слугує для фінансування пріоритетів ЄС у галузі оборони та безпеки.
"Підтримка України - наш стратегічний інтерес, і ми хочемо продовжувати його у співпраці з нашими союзниками. Я ціную, що навіть ЄС не вагався і одразу після початку російської агресії залучив фінансові ресурси Європейського фонду миру для підтримки своїх країн-членів, які допомагають Україні" , - заявила міністр оборони Яна Чорнохова.
Спочатку фонд був створений для фінансування місій та операцій ЄС, а також стабілізації країн-партнерів по сусідству. Вже 28 лютого 2022 року Рада ЄС прийняла рішення про те, що кошти мають бути спрямовані на компенсацію тим країнам-членам, які постачають військову техніку в Україну, та виділила на ці цілі перші 500 млн євро.
Навчальна місія ЄС для України, в якій бере участь Чехія з грудня минулого року, також фінансується за рахунок коштів Європейського фонду миру.
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